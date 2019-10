Typhoon sluit 2019 af met optreden in Dominicanenkerk Zwolle

Typhoon treedt 14 december op in de Dominicanenkerk in zijn thuisstad Zwolle. De rapper/zanger, wiens echte naam Glenn de Randamie is, zal een akoestisch versie van zijn meest bekende nummers spelen.

Typhoon laat via Instagram weten dat 2019 een bijzonder jaar was en dat hij het op een mooie manier wil afsluiten. "Waar beter dan in m'n eigen hometown Zwolle?!" aldus de rapper.

Dominicanenkerk

Nooit eerder trad er een hiphopartiest op in de Dominicanenkerk, maar directeur Peter Pot is erg blij met de komst van Typhoon. "We vinden het heel mooi dat zo'n grote artiest bij ons optreedt. Het is een hele sympathieke man en hij trekt een heel breed publiek."

Ook past de rapper volgens Pot bij de sfeer van de kerk. "Het is een gelovige man en hij geeft in zijn teksten goed aan waar zijn inspiratie ligt." Typhoon zelf is ook erg te spreken over de locatie. Hij noemt de kerk een iconische plek voor de stad.

Typhoon

Sinds de release van het album 'Lobi di Basi' in 2014 is Typhoon een grote naam in de Nederlandse muziekwereld. Grote hits zijn onder andere Hemel Valt, Zandloper en Surfen. Tevens waren de rapper en z'n liveband vijf jaar geleden de huisband bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

De kaartverkoop voor de voorstelling 'Typhoon Special' start woensdag 16 oktober om 10.00 uur.