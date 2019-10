Wat de pot schaft: samen eten in Beckum

Alleen eten is het ergste wat er is, zegt Louis Nibbelink uit Beckum. Daarom kookt hij elke de week samen met vrijwilligers in het 't Proggiehoes voor mensen die het leuk vinden om samen te tafelen.

De geur van stamppot is vanaf de gang al te ruiken. Op het menu staat vanavond boerenkool met speklapjes. Vrijwilliger Carla Meenhuis bakt het vlees en Toos Rikkerink roert in de pan met jus op het fornuis.

Nooit meer alleen eten

Sinds april kookt Louis Nibbelink samen met 27 vrijwilligers om de week voor mensen in Beckum en Oele. Hier voor werkte hij in de verslavingszorg. "Veel van mijn cliënten daar aten dag in dag uit alleen. Een van hen zei een keer tegen mij 'Louis ik kan heel goed koken. Maar als ik alleen moet eten, ga ik bijna over m'n nek en gooi ik het liever weg', vertelt Nibbelink. "Dat zette me aan het denken."

Nibbelink is dol op koken en at wekelijks met 'de meisjes' zoals hij ze zelf noemt; zijn vrouw, schoonmoeder en buurvrouw. "Vanuit daar is het idee voor 'Wat de pot schaft' eigenlijk ontstaan."

Regio taxi

Wat de pot schaft verzorgt om de week maaltijden voor bewoners van Beckum en Oele. En heb je geen vervoer? Daar wordt niet moeilijk over gedaan. De vrijwilligers halen de deelnemers op en brengen ze na afloop weer naar huis.



"Die service zouden we eigenlijk willen uitbreiden zodat meer mensen met hulp van vrijwilligers uit de buurt, familie kunnen bezoeken of de dokter kunnen gaan."

Enthousiasme

Ondertussen is het tijd om aan tafel te gaan. Een van de bezoekers die er vanaf het allereerste begin bij is, is de 82-jarige Hennie Huizinga. "Ik kom hier voor de gezelligheid. Ik ben alleen en op deze manier dan tref je elkaar weer. Ik verheug me altijd om hier naar toe te gaan. Dan denk ik 's ochtends al 'wat zouden we vanavond gaan eten'."

"Het is zo mooi om te zien dat mensen hier komen met een lach en nog vrolijker weggaan met een volle buik. Na elke keer zegt iedereen tegen elkaar: 'tot de volgende keer'. En zo wordt de groep steeds groter", zegt Louis Nibbelink nog, vlak voor hij aan de boerenkool begint.