Zeer grote brand bij recyclingbedrijf Balkbrug, brandweer bezig met nablussen

De brandweer is vannacht opnieuw uitgerukt voor een brand bij een recyclingbedrijf in Balkbrug. De brand werd al snel opgeschaald naar zeer groot. De vlammen sloegen uit het dak van een loods van het bedrijf, maar inmiddels is de brand bijna geblust. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

In containers in de loods is door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. Mogelijk is de brand die maandagavond woedde weer opgelaaid, maar de brandweer heeft dat nog niet kunnen bevestigen.

Er kwam veel rook vrij, die richting Avereest dreef. De brandweer adviseert - als er hinder is van de rook - om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen om te assisteren. Ook werd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. De N377 tussen Balkbrug en de oprit naar de N48 was afgesloten, omdat er brandslangen over de weg lagen die water aanvoeren vanuit een grote visvijver. Inmiddels is de weg weer open.

Maandagavond rukte de brandweer al uit voor een brand bij het recyclingbedrijf aan de Coevorderweg in Balkbrug. Toen bleek een container met sloopafval in brand te zijn gevlogen. Die brand was snel onder controle.