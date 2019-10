Justitie komt met nieuwe strafeis in Kruipruimtemoord Zwolle: 12 jaar cel en tbs

Slachtoffer Deniz werd in stukken gevonden in de kruipruimte (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Justitie is van koers gewijzigd in de zogenoemde Zwolse Kruipruimtemoord. Eerder vond het OM dat niet bewezen kon worden dat Zwollenaar Mark de G zijn Turkse vriend Deniz had doodgeschoten, nu wel. De officier heeft daarom een andere straf geëist tegen Mark de G., te weten twaalf jaar en tbs.

Deniz werd begin vorig jaar in stukken gezaagd teruggevonden in de kruipruimte van kameraad Mark aan de Van Zuylenware. Uit onderzoek bleek dat Deniz in zijn hoofd was geschoten. Volgens verdachte Mark had Deniz zichzelf in een roes van drank en drugs door het hoofd geschoten. Het NFI kon dat niet uitsluiten. Mark de G hoorde eerder dit jaar drie jaar cel en tbs tegen zich eisen, 'alleen' voor het verstoppen van het dode lichaam en wapenbezit.

Metaaldeeltje

Het OM hecht bij de nieuwe strafeis meer waarde aan een metaaldeeltje dat in het hoofd van slachtoffer Deniz is gevonden. Het metaaldeeltje van ongeveer een halve centimeter groot, zat naast de inschot-verwonding. Hoogstwaarschijnlijk heeft een stuk metaal tussen de loop van het wapen en het hoofd van Deniz gezeten, bijvoorbeeld een metalen asbak. Bij zelfdoding zou je nooit een metalen voorwerp voor je hoofd houden, dus justitie sluit dat scenario uit en gaat voor doodslag. Justitie komt tot het nieuwe inzicht na een aanvullend rapport van het NFI.

Daarnaast past een misdrijf beter in het gehele plaatje, dan een zelfdoding, vindt het OM. "De verdachte heeft sporen gewist. Zo ontdeed hij zich van de bebloede bank en het wapen. Daarnaast had hij een motief. Hij voelde zich een slaaf van Deniz." Mark zou dan ook gezegd hebben tegen kennissen: 'Ik ga liever 8 of 10 jaar zitten, dan een slaaf blijven van die Turk'.

Wending

Advocaat Huisman van verdachte Mark noemt de nieuwe strafeis een opvallende wending van het OM. Hij zegt dat het goed mogelijk is dat het metaaldeeltje in de loop van het wapen heeft gezeten. "Mijn cliënt werkt met plaatstaal, het kan goed dat er metaaldeeltjes in huis liggen." Het NFI geeft aan dat het een mogelijkheid is dat er een metaaldeeltje in de loop heeft gezeten, maar dat de deskundigen dat nog niet eerder hebben meegemaakt.

Nabestaanden en het OM noemen het idee van het metaaldeeltje in de loop van het vuurwapen ongeloofwaardig. "Het is een metaaldeel, dat afkomstig is van een doorschot", zegt het OM. "Dat slingert toch bij niemand in huis?"

Veel te weinig

Nabestaanden weten zeker dat Mark hun Deniz heeft doodgeschoten: "Onschuldige mensen verstoppen geen bank en een vuurwapen. Ze laten ook niet eerst even een muurtje stukadoren. En ze zagen al helemaal geen lichaam van hun kameraad in stukjes." De strafeis van twaalf jaar en tbs is voor hen iets beter te accepteren dan de eerdere eis van drie jaar en tbs. "Maar twaalf jaar is nog steeds veel te weinig hoor", zegt één van hen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.