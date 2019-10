Probleemjongeren 'casino-zorgbureau' Victorie worden niet aan lot overgelaten

De probleemjongeren, die worden opgevangen bij het omstreden 'casino-zorgbureau' Victorie, worden niet aan hun lot overgelaten. Dat zegt een woordvoerder van zorgverzekeraar Menzis in een reactie op de berichtgeving van RTV Oost . Vanochtend meldde deze omroep dat er onder de jongeren onrust is uitgebroken nadat de gemeente Almelo nieuwe juridische stappen heeft ondernomen om een claim van 6,7 ton op Victorie te verhalen. Deze zorgaanbieder ligt onder vuur omdat directrice Nina B. meer dan een miljoen euro in het casino zou hebben vergokt.

De gemeente Almelo wilde aanvankelijk niet meer kwijt dan dat er 'juridische stappen waren ondernomen'. Naar nu blijkt heeft de gemeente beslag laten leggen op de persoonsgebonden budgetten van de cliënten van Victorie. Dit zijn probleemjongeren die worden opvangen bij een locatie van Victorie aan de Ootmarsumsestraat in Almelo. Hierdoor dreigen de jongeren het met onmiddellijke ingang zonder begeleiding te moeten doen.

Zonder inkomsten

Bij deze vorm van hulpverlening is het de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de declaraties van Victorie voor de begeleiding van de jongeren moet uitbetalen. Door de beslaglegging komt het zorgbureau Victorie echter ineens zonder inkomsten te zitten. De cruciale vraag is nu hoe Victorie hier de komende dagen op gaat reageren. Mocht Victorie ervoor kiezen de opvang aan de Ootmarsumsestraat open te houden, dan draait het bedrijf op voor de kosten voor de begeleiding van de probleemjongeren.

Niet op straat

Een woordvoerder van Menzis bevestigt dat de gemeente Almelo beslag heeft laten leggen op de PGB-gelden van de cliënten van Victorie. Volgens de zegsman hoeven de probleemjongeren echter niet op straat te belanden. "Wettelijk gezien mogen we niet uit eigener beweging contact met deze cliënten opnemen, maar we kunnen wel de oproep doen dat ze zich bij ons kunnen melden. De medewerkers van ons Zorgkantoor staan in de startblokken om dan passende begeleiding voor ze te regelen. Dat gebeurt dan via zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben. Overigens behoort Victorie daar niet toe."

Eén voor twaalf

Door de actie van de gemeente Almelo is het nu één minuut voor twaalf voor het intussen veelbesproken zorgbureau Victorie. Na berichtgeving door RTV Oost over het casinobezoek van de gokkende zorgdirectrice stelde de Sociale Recherche een onderzoek in. Daaruit bleek dat de directrice vele honderden keren een bezoek aan het casino had gebracht.

Voor de gemeente Almelo was dat aanleiding het contract te beëindigen en aangifte te doen van zorgfraude. Ook eist Almelo voor in totaal een miljoen euro aan subsidies terug. Vandaar nu de beslaglegging op de PGB-gelden.

Met rug tegen de muur

De enige geldbron die Victorie tot voor kort nog had, waren de PGB-gelden van de cliënten. Nu deze geldbron met onmiddellijk ingang is opgedroogd, staat het zorgbureau met de rug tegen de muur.

Los van al deze ontwikkelingen heeft de afdeling fraudebestrijding van Menzis overigens een eigen onderzoek ingesteld tegen Victorie. De resultaten daarvan worden op korte termijn verwacht, zo laat een woordvoerder weten.