Illegale piratenzender van 'De Aanhouder Wint' ontmanteld in Westerhaar-Vriezenveensewijk

De zendmast van 'De Aanhouder Wint' is in beslag genomen (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Aan de Vroomshoopseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk is vanmorgen een illegale zender van piratenzender 'De Aanhouder Wint' ontmanteld. De metershoge mast kwam ver boven de huizen uit.

De ontmanteling van de zender trok veel bekijks. De politie was aanwezig om toeschouwers op afstand te houden. Tijdens de werkzaamheden was een rijbaan van de N341 afgesloten.

"Er was geen signaal, we waren niet aan het uitzenden", vertelt Patrick Jaspers Faijer. Op zijn terrein stond de mast. "Ik lag lekker te slapen, want ik kwam uit de nachtdienst. En om tien uur vanochtend was er ineens veel lawaai rond het huis, toen ik naar buiten keek zag ik ineens politie het Agentschap Telecom het terrein oprijden."

Dwangsom of boete

Ondanks dat Patrick niet meewerkte aan de ontmanteling, wist hij dat de zender toch wegging. "Ik ben het gesprek aangegaan. Maar er staat zoveel politie, de mast wordt gewoon meegenomen."

"Ik zal wel een brief in de bus krijgen met een dwangsom of boete", zegt Patrick. Hij benadrukt dat de zender vandaag niet werd gebruikt. "Een mast opslaan mag blijkbaar ook niet, maar we hebben meer materiaal. We gaan dus verder, zoals onze naam het al zegt: 'De Aanhouder Wint'."

'Kan een gevaar zijn'

Het Agentschap Telecom geeft geen details over de ontmantelde zender. Een woordvoerder geeft alleen algemeen aan dat illegale zenders een gevaar kunnen zijn voor de communicatie van hulpdiensten en het vliegverkeer en dat het agentschap opkomt voor het economisch belang van zendgemachtigden.