Politicoloog over intrekken stikstofregels: "Boeren zijn blij gemaakt met een dode mus"

De boeren reageerden gisteren uitgelaten toen gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vertelde de stikstofregels voor de boeren voorlopig in te trekken. De Partij voor de Dieren was allesbehalve uitgelaten. De fractie noemt het 'slecht bestuur' en heeft een motie van wantrouwen tegen Ten Bolscher ingediend. Maar is het ook slecht bestuur?

Henk van der Kolk is politicoloog aan de Universiteit Twente en schijnt zijn licht over de 'move' die de gedeputeerde gisteren maakte.

De PvdD vindt het slecht bestuur van de gedeputeerde, klopt dat?

"Dat is een politieke kwalificatie, maar politiek is geen wiskunde. Het is niet dat je een besluit neemt en dat blijft doorvoeren. Je moet ook blijven luisteren en soms geef je wat toe. Dat is politiek."

Moet je als gedeputeerde dan ook luisteren naar honderden boze boeren?

"Ik kan me voorstellen dat je op dat moment denkt dat het beter is om toe te geven. Als je dat niet doet, riskeer je vervolg onrust. De boeren zijn blij gemaakt met een dode mus, want ik geloof niet dat het beleid fundamenteel wordt aangepast. Toch snap ik heel goed dat de gedeputeerde heeft besloten om de regels in te trekken, met in het achterhoofd dat de regels over de paar weken alsnog vrij ongewijzigd worden doorgevoerd."

Levert dat Ten Bolscher geen problemen op?

"Hij heeft zichzelf met een enorm probleem opgezadeld. De gedeputeerde moet nu duidelijk maken dat ie de boeren serieus neemt. Dat moet ie doen bij collega's die hem op de afspraken wijzen en bij andere sectoren. Op de langere termijn heeft hij een behoorlijk probleem."

Is het nu 'wie het hardst schreeuwt krijgt zijn zin'?

"Nee, dit is bestuur. Je bent continu bezig om beslissingen te nemen, die gaan gepaard met consequenties. En daarop maak je weer andere beslissingen die ook weer gevolgen hebben. Politiek bestaat uit draaien, bijstellen, pappen en nathouden. Politiek is niet één keer een besluit nemen en daarop bouwen."