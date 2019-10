Uit het archief: Eigenheimers

In een eerste aflevering is een fanatieke verzamelaar van fototoestellen te zien. In Steenwijk heeft hij duizenden toestellen bijeengebracht. Verder pleit een Raaltenaar voor alleen maar positief nieuws in de kranten. In een tweede aflevering zien we een bijzonder zweefvliegtuig, een cowboy uit Almelo en zijn we in Usselo waar een archeoloog bewijzen zegt te zien voor een mega-meteoriet inslag zo’n 60 tot 65 miljoen jaar geleden.

