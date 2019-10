Drents gezin dook jarenlang onder: ook Overijssel was ooit in ban van 'Einde der Tijden'

Het is een ronduit bizar bericht vandaag vanuit het Drentse Ruinerwold, net over de provinciegrens met Overijssel. Een vader die zich met zijn zes kinderen negen jaar lang in een kelder schuilhoudt om het Einde der Tijden af te wachten. Het verhaal doet meteen denken aan een vergelijkbare affaire, die ooit de gemoederen in Overijssel volop bezighield.

De Drentse vader had zich samen met zijn volwassen kinderen - in de leeftijd van 18 tot 25 jaar - verschanst in afwachting van de Dag des Oordeels. De moeder is een aantal jaren geleden overleden, zo maakte de burgemeester Roger de Groot bekend tijdens een persconferentie. Nog voordat de rest van het gezin zich terugtrok in de schuilkelder.

Veel onrust

De vergelijking dringt zich op met het Efraïm Genootschap, een sekte die net na de millenniumwisseling volop in het nieuws was. Ook dit gezelschap wachtte op de dag dat de wereld zou vergaan. Ouders hielden hun kinderen van school, verkochten hun woning om vervolgens lijdzaam de Dag des Oordeels af te wachten. De onrust was groot toen bleek dat twee gezinnen uit Borne en een jeugdige Hengeloër zich ontpopten tot fervente aanhangers van de sekte.

'Profeet Elia'

Geestelijk leider Heinrich van Geene, alias de profeet Elia, had zijn trouwe volgelingen voorgehouden dat ze het jaar 2002 niet zouden halen. De overtuigingskracht van de zestiger - voormalig verzekeringsagent, voorzien van indrukwekkende snor - was enorm. Wanneer zijn volgelingen tot 'De Bruid' wilden behoren, moesten ze doen wat hij ze opdroeg. Dan zouden ze deel uitmaken van de uitverkorenen die in aanmerking kwamen voor 'hemelopneming'.

Totale toewijding

De 'profeet Elia' verlangde wel totale toewijding. Wat onder meer inhield dat zijn 'discipelen' afstand moesten doen van al hun aardse bezittingen. Twee gezinnen uit Borne zonderden zich compleet af. De vaders zegden hun baan op, deden hun huis in de verkoop en kinderen werden thuisgehouden van school.

Hoogtijdagen

In de hoogtijdagen telde de achterban van de 'profeet Elia' - die opereerde vanaf een industrieterrein in Heinenoord, onder de rook van Rotterdam - zo'n 150 volgelingen uit voornamelijk Nederland en België.

De affaire hield de gemoederen volop bezig. Media vanuit het hele land rukten uit naar Borne om verslag te doen. Vrienden en familie van de twee gezinnen hielden ondertussen hun hart vast. Er was vooral angst dat de ouders zichzelf en hun kinderen iets zouden aandoen, mocht blijken dat de Dag des Oordeels probleemloos voorbij zou gaan.

Immense teleurstelling

Onder de discipelen was de teleurstelling immens toen het enige tumult tijdens de jaarwisseling bestond uit het traditionele vuurwerk. De twee gezinnen uit Borne keerden het genootschap de rug toe en ook een volgeling uit Hengelo brak met Van Geene en diens visionaire filosofieën.

Op een gegeven moment telt het genootschap nog slechts een handjevol volgelingen. Nadat Van Geene zegt een nieuwe openbaring te hebben gehad, reist hij met zijn overgebleven aanhangers naar Israël om daar alsnog het Einde der Tijden af te wachten. Maar als ook in het Beloofde Land niets gebeurt, valt de sekte compleet uiteen. Zelfs Van Geenes eigen kinderen houden het voor gezien en keren terug naar Nederland.

Oorverdovend stil

Vooralsnog is onduidelijk of het Drentse gezin ook deel uitmaakte van een sektarische groepering, maar de parallel met de 'Efraïm affaire' is onmiskenbaar. Ook de Drentenaren wachtten vol spanning af op de Dag des Oordeels, maar net als bij de volgelingen van de 'profeet Elia' bleef het ook hier oorverdovend stil.