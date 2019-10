Kom ook naar de RTV Oost Voorlichtingsdag!

Wanneer en voor wie?

Doe jij de studie Journalistiek, Communicatie, Media & Entertainment, MIC en/of Cross Media? Dan is deze Voorlichtingsdag bij uitstek iets voor jou! Doe je een andere opleiding maar wel in de richting van media, of ben je geïnteresseerd in de technische kant van ons vak? Laat het ons dan ook weten. We kunnen ons programma hier op aanpassen.





De Voorlichtingsdag bij RTV Oost vindt plaats op dinsdag 19 november in Hengelo!

Regie (Foto: RTV Oost)

Programma

De voorlichtingsdag begint rond 10.00 uur met een ontvangst met koffie en thee, gevolgd door een welkomstwoord en een introductie van de dag. In de ochtend komen er verslaggevers/redacteuren aan het woord. Zij vertellen over het werk dat zij doen binnen RTV Oost. Je krijgt op deze manier meer inzicht in een aantal banen die je na afloop van je studie uit zou kunnen oefenen.

Onze P&O medewerker Jolanda Caspers geeft met een presentatie aan, wat werken binnen de omroep inhoudt, welke studie je gevolgd moet hebben voor een bepaald beroep, welke stages er te lopen zijn, welke functies er zijn etc.

Hierna lunchen we in het bedrijfsrestaurant. De lunch wordt aangeboden door RTV Oost maar uiteraard ben je ook vrij om je eigen lunch mee te nemen.

Verslaggeving (Foto: RTV Oost)



Na de lunch wat meer interactie op het programma. Een redactiecollega vertelt over haar/zijn werk. Hoe komen uitzendingen van Thuis in Overijssel en OverUIT de Kunst tot stand? Wat komt er allemaal bij kijken? Tevens gaat ze/hij actief met je aan de slag om je het een en ander te leren over cameratechnieken, het afnemen van interviews en het stellen van de juiste vragen.

Na afloop volgt er nog een korte rondleiding door en krijg je een beeld van wie RTV Oost is en hoe de studio's eruit zien. Rond 15.00 uur eindigt het programma.

Redactie (Foto: RTV Oost)

Aanmelden

Meld je aan via voorlichtingsdag@rtvoost.nl onder vermelding van je naam, leeftijd, studierichting en school en je adresgegevens. Je ontvangt dan een bevestiging en een routebeschrijving!

Op de Voorlichtingsdag zelf kun je je tussen 09.30 en 10.00 uur melden bij de receptie van RTV Oost in Hengelo.

Ben je verhinderd? Meld je dan uiterlijk één dag van te voren af!



Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling PR per e-mail pr@rtvoost.nl of per telefoon (074) 2456 466.