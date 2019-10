Overijssel in Actie: AED voor EHBO Denekamp

"Wij zijn met 80 vrijwilligers, waarvan een stuk of 40 actief. Samen met de gemeenschap dragen wij de kosten van onze materialen. Zo zijn wij in het bezit van een functionele caravan. Jammer genoeg is onlangs gebleken dat de huidige AED aan vervanging toe is en dus .... moeten wij weer de straat op om geld bij elkaar te sprokkelen", aldus Frank Tellman, één van de vrijwilligers.

EHBO Team Denekamp (Foto: Team Expeditie Oost)

De EHBO Denekamp verzorgt de inzet van de EHBO op evenementen in Denekamp, Tilligte, Lattrop, Noord-Deurningen en Beuningen. Zonder de inzet van de EHBO'ers kunnen deze evenementen niet plaatsvinden. Buiten de inzet tijdens deze evenementen kan de AED eventueel ingezet worden bij een eventuele reanimatie op straat of in het dorp.

Help de EHBO Denekamp aan een nieuwe AED (Foto: Team Expeditie Oost)

Hoe kunt u helpen?

Een nieuwe AED die aan de nieuwste richtlijnen voldoet, kost 1.800 euro. Uw bijdrage kunt u doneren via NL 40 RABO 0110713680 t.a.v. EHBO Denekamp o.v.v. Overijssel in Actie. Kijk voor meer informatie over EHBO Denekamp op hun website: www.ehbodenekamp.nl

Wat is er nodig? (Foto: RTV Oost)