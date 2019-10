Toe aan de volgende stap in je muziekcarrière? Burgerweeshuis Deventer kan je helpen

Ben jij een opkomend artiest uit Deventer of omstreken en kun je carrière-wise wel een duwtje in de goede richting gebruiken? Wie weet is de Burger Beurs van het Burgerweeshuis dan iets voor jou. Onder andere Snelle, Paul Sinha, Sluwe Vos en Pjotr gingen je al voor.

Maar wat houdt zo'n beurs precies in? "Het is een talentenontwikkelingstraject van een jaar", vertelt Kristel Nijs van het Burgerweeshuis. "Wij begeleiden in dat jaar drie artiesten of acts door coaching aan te bieden, ons netwerk beschikbaar te stellen en de artiesten gebruik te laten maken van onze faciliteiten, zoals de studio."

Stap verder

Het Burgerweeshuis ondersteunt al jarenlang opkomende talenten en niet zonder resultaat. Onder andere rapper Snelle heeft dit traject doorlopen. Maar waarom is het ooit in het leven geroepen? "We vinden het belangrijk dat jong talent de kans krijgt om een stap verder te zetten. Het is lastig om in de muziekwereld door te breken."

Dit jaar kregen de talentvolle singer-songwriter Vera Bon, bluesrockband Boogie Monster en hiphopartiest Pjotr de beurs. "Drie totaal verschillende acts", zegt Nijs lachend. "Dat is ook wat we volgend jaar het liefste zouden zien. Omdat je dan voor iedereen een eigen traject kunt uitzetten."

Pjotr

Voor Pjotr is 2019 nu al een succesvol jaar. Mede door de Burger Beurs. "Door de investeringen van het Burgerweeshuis heb ik videoclips kunnen opnemen. Ook zijn er veel optredens voor me geregeld", aldus de rapper. Inmiddels heeft hij met z'n single Zonneschijn een flinke hit gescoord, bracht hij vorige maand zijn eerste EP Goed Nieuws uit en is hij getekend bij het platenlabel van vriend Snelle.

Maar, weet ook Pjotr, je moet er alsnog keihard voor werken. "Burger Beurs is niet niks. Je moet goed weten wat je wilt. Muziek moet echt je doel zijn."

Waar moet je aan voldoen?

"We zijn op zoek naar jonge talenten die al een tijdje voor zichzelf bezig zijn en tegen het plafond aan zitten van wat ze zelf nog kunnen doen", aldus Nijs. Voor artiesten die net om de hoek komen kijken, is dit traject dus niet geschikt. "Acts moeten een duidelijk jaarplan hebben, waarin staat waar ze naartoe willen en daar gaan wij dan met ze aan werken."

Ben jij toe aan de volgende serieuze stap in je muziekcarrière? Neem dan vóór 1 november contact op met Kristel Nijs.