Enschede steekt tienduizenden euro's in komst Duitse wielerwedstrijd Munsterland Giro

De profkoers Münsterland Giro start volgend jaar in Enschede. De gemeente steekt enkele tienduizenden euro's in politie-inzet, dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen. Ook wordt er gekeken naar een experiment met drone-inzet.

De ééndaagse wielerwedstrijd is een wedstrijd voor profs en wordt normaal gesproken altijd verreden in Duitsland. Voor volgend jaar heeft Munster gevraagd aan het gemeentebestuur van Enschede of er gestart kan worden in de stad. Een goed idee, denkt Arjan Beerman van de gemeente Enschede, om zo de stad op de kaart te zetten. Als kersverse regisseur citymarketing is dat zijn voornaamste doel.

Europese subsidie

Ook wordt er gekeken naar een experiment met drones tijdens de wielerwedstrijd. "Enschede heeft afgelopen zomer 1,3 miljoen euro subsidie gekregen van de Europese Unie, om dronetechnologie te stimuleren en obstakels in wetgeving weg te kunnen nemen. Je mag nu met je drone niet zomaar de grens over, maar we kunnen tijdens de Giro bijvoorbeeld kijken hoe het als experiment wel kan."

Beerman hoopt nog samen met ondernemers de aankleding van de stad te regelen op de dag van de wedstrijd. "Dan moet je denken aan stands van bijvoorbeeld fietszaken, of energybars. Het is altijd een hele karavaan die aan zo'n wedstrijd hangt." Op 3 oktober, de dag van de Duitse eenwording, wordt de wedstrijd traditioneel gezien georganiseerd. Die dag valt midden in de Tolle Woche, de Duits-Nederlandse week die jaarlijks in Enschede wordt georganiseerd, waar de start van de wielerwedstrijd naadloos in lijkt te passen.

Groenewegen

Sportief gezien is de Munsterland Giro belangrijk te noemen: bij de editie van dit jaar stonden profs als Dylan Groenewegen en Mathieu van der Poel aan de start. De wedstrijd staat sinds 2006 op de wielerkalender.