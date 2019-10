Johnsen verliest van Jong Oranje, Jensen helpt Finland richting eerste EK

Jong Oranje won daarmee ook de derde wedstrijd van de EK-kwalificatie en zette opnieuw een belangrijke stap richting het eindtoernooi. Bij Jong Noorwegen bleef Rafik Zekhnini van FC Twente overigens ook 90 minuten op de bank.

Jensen helpt Finland

Bij Finland was Fredrik Jensen belangrijk. De voormalig aanvaller van FC Twente maakte de eerste treffer in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië. Uiteindelijk werd het 3-0. Finland is door de zege erg dicht bij een eerste EK-deelname.

Eerste nederlaag Van Marwijk

Bert van Marwijk leed met de Verenigde Arabische Emiraten de eerste nederlaag in de WK-kwalificatie. De bondscoach uit Deventer zag zijn ploeg met 2-1 onderuit gaan in Thailand. VAR is nu derde in de poule met 6 punten uit 3 duels. Alleen de winnaar gaat rechtstreeks naar de volgende ronde. De nummer twee maakt daar ook nog kans op.

Nakayama langs Brazilië

Yuta Nakamyama van PEC Zwolle stuntte gisteravond met een zege met het Olympisch elftal van Japan op Brazilië. Normaal gesproken speelt Mauro Junior van Heracles daar, maar hij kreeg in de vorige interland rood en was geschorst. Nakayama was de grote man bij Japan. Hij was aanvoerder en maakte de, uiteindelijk, winnende treffer.

Bakboord basisklant

Navajo Bakboord mocht gisteravond de basis beginnen bij Nederland onder 20. De Heraclied speelde 80 minuten en won met 2-1 van Polen.

Selahi wint met Albanië

Van FC Twente kwamen Lindon Selahi en Joel Latibeaudiere gisteravond in actie. Selahi viel bij Albanië een minuut voor het einde in tegen Moldavië. Kort daarna maakte ploeggenoot Manaj de 0-4 en dat was ook de eindstand. Albanië heeft nog een kleine kans om de play-offs te spelen, maar lijkt uitgeschakeld voor het toernooi van komende zomer. Latibeaudiere verloor met Engeland onder 20 met 3-0 van Tsjechië.