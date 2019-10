Meer aandacht voor blinden en slechtzienden op Dag van de Witte Stok

In heel Nederland is vandaag aandacht besteed aan de dag van de witte stok. De stok die blinden en slechtzienden gebruiken blijkt niet voor iedereen altijd even duidelijk te zijn. Dat bleek vandaag ook in Denekamp, waar de oogvereniging en de stichting Bartiméus lieten zien hoe het is om met een stok om te gaan.

Reenine Oortman is links helemaal blind en ziet rechts nog één procent. "Ik ben wel eens omver gereden. Toen ik uit de bus stapte en het fietspad over wilde steken. Ik gebruikte mijn stok, maar toch gebeurde het." Haar man Marc, die met één oog nog tien procent ziet, onderschrijft het. "Daarom is een dag als vandaag zo belangrijk. Er is niemand die bewust een persoon met een stok ondersteboven wil rijden. Maar het is zeker goed dat een dag als vandaag bestaat."

'Goed luisteren'

Verslaggever Jaap Even krijgt een stok en een zwarte bril. Hij ziet niets. Met hulp van Carine Lichtenberg van Stichting Bartiméus steekt hij een betrekkelijk rustige straat in het centrum van Denekamp over. "Je moet goed luisteren", geeft ze aan. "De stok eerst recht voor je neerzetten, als de kust veilig lijkt recht voor je uit steken en na een paar seconden oversteken."

Dat het makkelijk mis kan gaan blijkt als Jaap een paar stappen op straat heeft gezet. Jaap hoort vlak voor hem een auto van rechts voorbij rijden. "Die heeft je niet gezien. Of gedacht dat het nog wel even kon. Het kón ook wel, maar ik kan me voorstellen dat je schrok", is de nuchtere reactie van Carine.

Vlak achter Jaap en Carine loopt burgemeester John Joosten van Dinkelland, ook met een bril die hem het zicht ontneemt. "Je realiseert je het eigenlijk niet", zegt hij als hij veilig een straat heeft overgestoken. "Het is goed om op een dag als vandaag eens stil te staan bij wat blinden en slechtzienden allemaal moeten doorstaan als ze zich in het verkeer begeven."