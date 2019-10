Stikstofactivist Vollenbroek: "boeren moeten kritisch nadenken, maar focus ligt nu wel te veel bij landbouw"

Vollenbroek is voorzitter van milieuorganisatie MOBilisation for the environment (MOB). "De organisatie bestaat nu 23 jaar en is opgericht, omdat het toen niet goed ging met het klimaat en de biodiversiteit in Nederland. Na al die jaren moet ik constateren dat het nog steeds niet goed gaat. Het probleem met de biodiversiteit kun je direct linken aan het stikstofprobleem in Nederland."

Zijn organisatie probeert de emissies van grote bedrijven, zoals van kolencentrales, biomassacentrales, maar ook van intensieve veehouderijen te verlagen. "Onze missie is om te proberen dat we in een leefbaar Nederland wonen, waar de lucht schoon is en waar ook nog natuur over is. Meer natuur dan alleen brandnetels en gras."

Uitspraak Raad van State 29 mei

De organisatie had al wel verwacht dat de uitspraak van de Raad van State grote gevolgen zou hebben voor Nederland. "Niemand had dat in de gaten. De overheid begon pas na een paar maanden te beseffen dat de uitspraak grote gevolgen had."

"In 2015 is de aanpak stikstof (PAS) aangenomen door de kamer. Toen was al bekend dat het in strijd was met de Europese natuurwetgeving. Dat heeft geduurd tot 2019, toen zijn wij begonnen met procederen. Dat heeft geresulteerd in de uitspraak van de Raad van State.

"De schade is nu zo groot omdat er de afgelopen jaren zo veel verzuimd is"

"We hebben een minister-president zonder visie. Dat verzin ik niet, dat zegt hij zelf." En daar ligt het probleem volgens Vollenbroek. "De regering moet nu keuzes maken. De uitspraak ligt er en daar is geen beroep meer tegen mogelijk."

"Ze roepen commissie Remkes in het leven, dus dan kunnen ze roepen dat ze nog vier maanden moeten afwachten. Uiteindelijk komt die commissie met een voorspelbaar advies, maar zoiets eenvoudigs loopt zelfs vast op dit moment. Dat is een blijk van een incompetentie van de regering."

Provincies schorten beleid op

De provincies kwamen vorige week met strenge stikstofregels. Maar, na een boerenprotest van afgelopen maandag werden die regels bij meerdere provincies alweer verscheurd.

De tekst gaat verder onder de foto:

Blijdschap na bekendmaken opschorten stikstofbeleid in Zwolle (Foto: RTV Oost)

"Dat is toch onbehoorlijk bestuur, maandenlang is er overleg geweest met minister Schouten. Bij het eerste boerenprotest laten de provincies dat al weer vallen. Dat hadden ze niet moeten doen, het is nu de vraag of ze het zelf wel een goed programma vinden. De bouw wil graag verder en de boeren ook. Die komen nu weer klem te zitten."

"Te veel focus op boeren"

Volgens Vollenbroek is de discussie op dit moment erg eenzijdig. "Er wordt te veel gefocust op alleen de landbouw. Er zijn een viertal sectoren die een bijdrage leveren. Vliegvelden moeten ook inleveren."

Schiphol moet het aantal vluchten verminderen, vindt hij. "Schiphol heeft niet eens natuurvergunningen. Ik verwacht dat de minister ons verzoek voor handhaving zal afwijzen, maar dan stappen wij naar de rechter."

"De boeren moet uitkijken dat ze de sympathie van burgers niet verliezen"

"Ik snap wel dat de boeren boos zijn, maar ze moeten ook kritisch nadenken over hun rol die ze de afgelopen 30 jaar hebben vervuld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er honger. Er is sindsdien energie gestoken in de landbouw om alles op gang te krijgen en dat is fantastisch gelukt. Maar er is nu een enorm overschot. Dat is door de politici nooit goed aangepakt."

"Wat er in Groningen gebeurde moet niet nog een keer gebeuren. Ze moeten voorzichtig zijn met acties, zeker met harde acties. Maar, ze zijn oud en wijs genoeg om zelf te die beslissing te nemen."

Hieronder staat het volledige interview met Johan Vollenbroek, waarin hij onder meer uitlegt hoe hij de overheid wil aanpakken. "Ik weet niet of ze bang zijn voor mij in Den Haag, maar wij houden ze in gaten en dat weten ze."