Wat vind jij: De politiek moet niet zo snel overstag gaan bij intimiderend protest

De protesterende boeren in Zwolle reageerden uitgelaten toen gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vertelde dat de stikstofregels voorlopig opgeschort worden. De Partij voor de Dieren noemde het 'slecht bestuur' en diende een motie van wantrouwen in. Henk van der Kolk, politicoloog aan de Universiteit Twente, kan zich goed inleven in de beslissing van Ten Bolscher.

"Ik kan me voorstellen dat je op dat moment denkt dat het beter is om toe te geven", zegt hij. "Als je dat niet doet, riskeer je vervolgens onrust. De boeren zijn blij gemaakt met een dode mus, want ik geloof niet dat het beleid fundamenteel wordt aangepast. Toch snap ik heel goed dat de gedeputeerde heeft besloten om de regels in te trekken, met in het achterhoofd dat hij de regels over een paar weken alsnog vrij ongewijzigd door gaat voeren."

Overijssel is niet de enige provincie die onder druk van de boeren is gezwicht. Friesland, Gelderland en Drenthe hebben de regels ook al opgeschort. "Dit is zwichten voor chantage", zegt PvdD-fractievoorzitter en Statenlid Luuk Folkerts. "Wat als er straks nieuwe regels komen en de boeren weer gaan protesteren omdat ze het er niet mee eens zijn?"

