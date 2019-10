Trekkers weer richting Den Haag, ANWB waarschuwt voor zware ochtendspits

Hoe gaat de ochtendspits er morgen uitzien? Boeren trekken naar Bilthoven en Den Haag om opnieuw te demonstreren. Twee weken geleden, toen de boeren ook richting Den Haag trokken, viel het in onze provincie nog mee maar was er rond Utrecht en verder naar het westen geen doorkomen aan. De ANWB verwacht morgen, wanneer de boeren in Bilthoven en Den Haag gaan demonstreren, opnieuw verkeersopstoppingen.

De enorme hoeveelheid trekkers veroorzaakte twee weken geleden, in combinatie met het slechte weer en wegwerkzaamheden, meer dan 1.100 kilometer file. Gaat dat record morgen sneuvelen?

Vroeg op pad

De boeren willen morgen eerst bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven demonstreren tegen de meetmethoden voor stikstof. Daarna trekken de boeren richting Den Haag om op het Binnenhof verder te demonstreren. Inmiddels zijn vanuit Friesland de eerste boeren al vertrokken. De meeste boeren zullen vannacht of vroeg in de ochtend vertrekken.

Twee weken geleden bleef het in Overijssel betrekkelijk rustig wat betreft files. De A28 vanuit Drenthe richting Overijssel had wel last van file, maar verder viel het mee. Of dat morgen ook zo is, valt nu niet te zeggen.

Zware ochtendspits

De ANWB waarschuwt dat er tijdens de ochtendspits opnieuw verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Vooral op de A12 tussen Utrecht en Den Haag moet het verkeer daar rekening mee houden. Maar ook op andere wegen en snelwegen kan het verkeer er last van hebben.