Louis Bolk Instituut: meetmethode stikstof van RIVM geen nattevingerwerk

De stikstof meetmethode van het RIVM is geen nattevingerwerk. Dat zegt het Louis Bolk Instituut in Utrecht. Het instituut werkt vanuit een duurzame visie voor onder meer de landbouw. Boeren vertrouwen de meetmethodes niet en demonstreren daarom woensdag onder meer in Bilthoven, waar het RIVM gevestigd is.

In de stikstofdiscussie die nu heerst hebben vooral de boeren het gevoel dat er op basis van onjuiste metingen en schattingen een streep wordt gezet door de landbouw. Dat jarenlange investeringen 'ineens' stopgezet kunnen worden en vergunningen ingenomen. Daar komen ze tegen in opstand met verschillende boerenprotesten.



Openheid had onrust kunnen voorkomen

Jan Willem Erisman heeft twintig jaar lang als hoogleraar gewerkt met het dossier stikstof en de tabellen en meetmethodes. Hij begrijpt de onrust die de laatste maanden is ontstaan. "Het RIVM had opener moeten zijn over de methode. De maatschappij is hun klant, maar er is nu zoveel onrust door achterstallige kennis. Dat is jammer."



De Raad van State heeft uitspraak gedaan omtrent de PAS, het stikstofbeleid in Nederland. "Daar moeten we gehoor aan geven, alle sectoren, en ik vind ook allemaal evenredig belast. Zowel landbouw, woningbouw en industrie hebben stappen gezet, maar de kwaliteit van de natuur is niet goed. Nederland moet zoeken naar een oplossing."



Nattevingerwerk?

Het is geen natte vingerwerk zegt Erisman. "Deze meetmethodes zijn internationaal gecheckt. En ook een andere methode, die gebruikt wordt door onderzoeksinstituut TNO met satellietbeeld, geeft dezelfde uitkomst."



Wetenschap altijd onzeker

Op de vraag hoe het dan kan dat er 30% schatting in de uitkomst van de meetmethode zit antwoordt Erisman: "Wetenschap is altijd onzeker. Dit model is beste wat wij hebben. Het is nu aan de politiek om te bepalen of op basis van deze methode ingrijpend beleid gemaakt kan worden. En bedenk dat die 30% schatting zowel naar boven of beneden kan werken."



De gemoederen lopen hoog op, dat begrijpt ook Erisman. "Het gaat om bedrijven en mensen, maar ik ben er van overtuigd dat er nog meer stappen gezet kunnen worden in dit stikstof-dossier. Met elkaar."