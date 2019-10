Flinke domper voor Solar Team Twente in zonnerace Australië: auto waait van de weg

Een enorme domper voor het Solar Team Twente in Australië: hun auto is op de vierde racedag in de Bridgestone World Solar Challenge van de weg gewaaid. De chauffeur bleef daarbij ongedeerd. Het team ging gisteren nog aan kop in de race.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe groot de schade aan zonneauto RED E is.

Zandstormen

Voor het team van de Universiteit Twente is het een enorme tegenvaller, omdat het team gisteren nog aan kop ging in de race. Maar ook gisteren hadden de coureurs al veel last van de weersomstandigheden: er stond veel wind en er raasden zandstormen over de vlakte van de Australische outback.

Dat leverde voor het Solar Team Twente zoveel problemen op, dat in de namiddag werd besloten om de zonneauto RED E voor de veiligheid aan de kant te zetten. Het was te gevaarlijk om verder te rijden, omdat de bestuurders van de auto's in het racekonvooi elkaar niet meer konden zien.