LTO betaalt parkeerboete die tijdens boerenprotest Zwolle uitgeschreven werd

Een parkeerboete van 105 euro, omdat haar auto tijdens het boerenprotest in Zwolle verkeerd geparkeerd stond. En dat terwijl de honderden trekkers, die overal en nergens stonden, niet beboet werden. "Dit is meten met twee maten."

Scheef en niet kloppend. Dat vindt Renilde Huizenga uit Zwolle. LTO is het met haar eens: de land- en tuinbouworganisatie betaalt haar boete.

Huizenga had niets met het boerenprotest te maken. Ze had haar auto geparkeerd vlak bij Park Wezenlanden, waar het protest plaatsvond. De auto stond in een vak voor elektrische auto’s, maar Huizenga had geen stekker in de laadpaal gedaan. “De accu was vol en nergens anders was plek.” Toen ze weer weg wilde rijden, vond ze een prent onder haar ruitenwisser.

'Eigenlijk mag ik dus niet zeuren'

“Oké, ik was in overtreding”, vertelt Huizenga. “Eigenlijk mag ik dus niet zeuren, maar het voelt wel een beetje dubbel.”

Toen Huizenga haar beklag op Twitter deed, stond LTO-bestuurslid Rudie Haarman meteen op. “Dat is niet eerlijk. Wij betalen jouw boete”, antwoordde hij.

'We lossen dit netjes op. Klaar'

“LTO heeft immers opgeroepen om te demonstreren”, legt Haarman aan de telefoon uit. “Het is niet netjes als zij dan een nadeel heeft. “Als ik in haar positie was geweest, had ik ook gebaald. We lossen dit netjes op. Klaar.”

Gisteravond hebben Huizenga en LTO gegevens uitgewisseld. “Als het goed is, heeft onze penningmeester de rekening al betaald”, stelt Haarman.

'Handhaving had dit niet moeten doen'

“Heel sympathiek”, laat Huizenga op Twitter weten. “Maar handhaving had dit niet moeten doen.”