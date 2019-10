Onmachtig FC Twente Vrouwen ruim onderuit bij VfL Wolfsburg in Champions League

De eerste grote kans was na ruim tien minuten voor Wolfsburg, Zsanett Jakabfi kopte de bal naast. Ingrid Syrstad Engen deed dat even later ook uit een hoekschop. Na twintig minuten was er de grootste kans voor de Duitse dames. De bal ging via de kluts richting doel, maar Daphne van Domselaar wist de bal knap uit haar doel te houden.

Jakabfi scoort twee keer

Kort daarna was het wel 1-0. Jakabfi schoot dit keer wel raak. Alexandra Popp kreeg al snel een kans op de tweede, maar raakte de bal niet goed. Harder kopte even later naast. Ook Sara Bjorn Gunnarsdottir was dichtbij, haar kopbal ging ook naast. Acht minuten voor rust was het wel 2-0. Jakabfi maakte haar tweede. Kort voor rust was ze dicht bij haar hattrick, maar schoot net langs de kruising. Het bleef bij 2-0 in de eerste helft.

Bloodworth maakt de derde

Ook na de pauze was de eerste kans voor Wolfsburg. Pernille Harder tikte naast. Na een klein uur was er het eerste schot van Twente. Davinia Vanmechelen schoot naast. Van Domselaar hield direct daarna knap een inzet van Noelle Maritz uit haar doel. Bij de daaruit volgende hoekschop maakte Nederlands international Dominique Bloodworth de 3-0 na geschutter in de verdediging van Twente. Popp was dicht bij de vierde, maar Van Domselaar bracht opnieuw redding.

Nog drie treffers

Twintig minuten voor het einde werd het wel 4-0. Harder schoot via de onderkant van de lat binnen. Invaller Fridolina Rolfö kopte de vijfde binnen. Kort daarna mikte ze met haar hoofd net naast. Twente ging nog op zoek naar de eretreffer, maar kreeg daar geen kans meer op. Aan de andere kant maakte Bloodworth er nog wel 6-0 van en dat was ook de eindstand.

Return

Over twee weken staat de return op het programma. Op woensdag 30 oktober komt VfL Wolfsburg op bezoek in De Grolsch Veste. Bekijk hier de statistieken van de speelsters van FC Twente Vrouwen.