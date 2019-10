Oudste zoon Drents 'keldergezin' volop actief op internet: gezin woonde eerder in Overijssel

Het gezin zat negen jaar verstopt in een geheime kelder van een boerderij, maar oudste zoon Jan bleek de laatste maanden volop actief op de sociale media. Het was deze zoon die de opzienbarende affaire uiteindelijk naar buiten bracht. Overigens woonde het gezin - voordat het zich terugtrok in de Drentse boerderij - in Overijssel.

De oudste zoon had meerdere profielen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Daaruit valt op te maken dat hij een groot deel van zijn leven in Overijssel woonde. Vanaf zijn geboorte in 1994 in Hasselt, waarna hij medio 2005 naar Zwartsluis verhuisde. Begin 2010 verhuisde hij naar Meppel, waarna hij in augustus van dat jaar verkaste naar Ruinerwold, zo meldt Omroep Drenthe.

Wereldpers

Het nieuws dat een vader en zijn vijf volwassen kinderen zich negen jaar lang hadden verschanst in een boerderij op het Drentse platteland, om daar het Einde der Tijden af te wachten, haalde de wereldpers.

Oudste zoon Jan beschrijft op de sociale media onder meer dat zijn moeder in 2004 is overleden en dat hij en zijn broertjes en zusjes "met veel plezier voor hun vader" zorgen.

Baantje

Via een bericht op LinkedIn meldt Jan dat hij een nieuwe functie heeft als online store manager. Die functie bekleedde hij namens Creconat, het bedrijf van de aangehouden Josef B. uit Meppel. Deze man, van origine Oostenrijker, was huurder van de Drentse boerderij en werd aangehouden omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek.

Ook is duidelijk dat zoon Jan de afgelopen maanden nadrukkelijk bezig was naar buiten te treden. Zo plaatste hij foto's van zichzelf en de natuur, maar ook nachtelijke foto's van Ruinerwold. Daarvoor gebruikte hij zowel een laptop als mobiele telefoon. Op de sociale media toont Jan zich als iemand die vooral aanhanger is van het duurzaam ondernemen en neemt hij het op voor klimaatactivisten.

Josef B. verdacht

De 58-jarige Josef B. wordt donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris, zo heeft het Openbaar Ministerie woensdagmiddag laten weten. Josef B. wordt "verdacht van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen", aldus justitie in een verklaring.