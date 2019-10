Debat over stikstof zet verhoudingen binnen provinciale politiek op scherp

Van der Toorn vroeg zich bovendien af of Provinciale Staten voldoende geïnformeerd zijn over het tot stand komen van de provinciale beleidsregels rondom stikstof. Ze wilde weten hoe die beleidsregels tot stand zijn gekomen, omdat ze het gevoel heeft dat Provinciale Staten niet betrokken zijn geweest bij dat proces. Daarom wil ze in de toekomst een dikkere vinger in de pap.

Stevige kritiek was er vanuit de oppositie aan het adres van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). Maar ook van collegepartij PvdA. Fractievoorzitter Annemieke Wissink stelde 'een ongemakkelijk gevoel' te hebben bij de gang van zaken. De partij wil graag weten wat er is besproken met onder meer LTO Noord toen de partijen maandag onder druk van de boeren overleg met elkaar hadden.

"Was er sprake van zorgvuldige besluitvorming of kun je door intimidatie je zin krijgen in Overijssel?", vroeg Wissink zich af.

Van standpunt veranderd

Oppositiepartijen SP, PvdD, D66 en GroenLinks verweten Ten Bolscher dat hij zijn rug niet recht heeft gehouden in gesprek met boeren over het intrekken van de stikstofregels. De partijen wilden weten wat is besproken tussen de gedeputeerde en de boerenorganisaties waardoor Ten Bolscher, die eerst de boeren niet tegemoet kwam, in korte tijd van standpunt veranderde en stikstofregels voor boeren van tafel haalde.

In de Statenzaal zaten vandaag veel boeren op de publieke tribune vanwege de stikstofcrisis die op de agenda stond. Die lieten zich, ondanks een waarschuwing van Commissaris van de Koning met stevig applaus horen voor Statenlid Jeannet Nijhof van de PVV.

Nijhof stelde dat de boeren zich maandag tijdens het protest bij het provinciehuis prima hebben gedragen, waar fractievoorzitter Luuk Folkerts van de PvdD suggereerde dat geweld dreigde en dat gedeputeerde Ten Bolscher daarom was gezwicht. Na de strenge woorden van Heidema om de vergadering vooral ordelijk te laten verlopen, hielden de boeren zich overwegend rustig op de publieke tribune.

Veel boeren op de publieke tribune in provinciehuis van Zwolle (Foto: RTV Oost / Simon Dirk Terpstra)

Steun was er ook voor het besluit, onder meer van de PVV, Forum voor Democratie, SGP en CDA. Karin van der Toorn sprak haar complimenten uit aan het adres van gedeputeerde Ten Bolscher vanwege de manier waarop hij de boeren te woord heeft gestaan. Het CDA-Statenlid kwam er echter niet meer uit toen ze van Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren het verwijt kreeg dat haar partij medeverantwoordelijk is voor het beleid van de afgelopen jaren. Daar was ze het niet mee eens, maar argumenten had ze daar niet voor.