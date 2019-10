Wethouder Enschede denkt dat Duitse wielerkoers veel publiek naar de stad brengt

Hij ziet het al helemaal voor zich. Het Van Heekplein dat als decor dient voor de start van de Münsterland Giro. De Enschedese wethouder Jeroen Diepenmaat is helemaal enthousiast over het idee.

""We doen al heel veel met Duitsland en dan is een evenement als dit natuurlijk prachtig", zegt Diepenmaat. "En het is in Duitsland echt een aansprekende koers hoor. Dit jaar deden bijvoorbeeld Mathieu van der Poel en Dylan Groenewegen mee."

'Heel veel publiek'

Diepenmaat vindt dat het financieel verantwoord is om deze stap te zetten. "We hebben een bedrag op de begroting staan voor dergelijke eenmalige evenementen. En dit levert natuurlijk heel veel publiek op. Dus we krijgen er veel voor terug."

Ook passanten in de binnenstad van Enschede reageren enthousiast. "Natuurlijk is dat een goede zaak. En als er geen Duitsers meer komen, dan gaan er nog meer winkels dicht. Dat willen we toch ook niet."