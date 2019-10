Soweco-werknemers klampen or-leden dagelijks aan vanwege onzekere toekomst

Terwijl er achter de schermen al maanden volop wordt nagedacht en gesproken over de toekomst van de sociale werkvoorziening, krijgt de ondernemingsraad niets mee van de plannen. De bestuurders zien de belangenbehartigers van het personeel "formeel" niet als gesprekspartner. Vanavond hopen ze eindelijk te horen wat de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden van plan zijn.

"Praat met ons"

"Tot op heden weten wij helemaal niets", zegt Doeschot. "De onrust onder het personeel neemt alleen maar toe. Heel erg jammer dat het op deze manier moet gaan. Wij begrijpen niet waarom er veel óver ons wordt gesproken, maar niet mét ons. Iedere verandering begint bij het creëren van draagvlak. Dat is nu ver te zoeken. En wij zijn niet tegen verandering, maar laten we oppassen dat we niet iets goeds weggooien terwijl we niet weten wat we er voor terug krijgen."

Meerdere keren vroeg de or het dagelijks bestuur om openheid van zaken te geven. Doeschot: "Dan krijgen we te horen dat we formeel geen gesprekspartner zijn. Dat we vertrouwen moeten hebben in een goede afloop en dat er goede plannen liggen. Nou, als die er zijn, laat ze dan eens zien! Dan kunnen we het er over hebben. Juist deze doelgroep heeft baat bij structuur. Het zijn mensen die willen weten op welke werkplek ze komen te zitten, wie er naast hen zit, wie de voorman is, wat ze moeten doen, hoe een dag eruitziet. Als ze dat niet weten worden ze onrustig."

Social media

Op social media verschijnen de komende weken filmpjes waarin Soweco-medewerkers vertellen waarom het werken bij de sociale werkvoorziening zo belangrijk voor ze is. In het eerste filmpje staat Frans Leussink centraal. Kijk hieronder naar zijn verhaal.

Om de bestuurders tot openheid te dwingen besloot de or een procedure aan te spannen bij de rechtbank. "Er zijn twee momenten geweest waarop wij vinden dat het dagelijks bestuur ons om advies had moeten vragen. Dat hebben ze niet gedaan", legt Doeschot uit. Het is nu aan de rechter om te bepalen wie er gelijk heeft. Wanneer de rechter uitspraak doet is onbekend. Het is niet ondenkbaar dat dit pas gebeurd als de beslissing over de toekomst van Soweco al is genomen.

Raadzaal in en uit

De afgelopen anderhalve week brachten Doeschot, Kuipers en vice-voorzitter Bianca Hofmeijer de avonden grotendeels door in de raadzalen van de zes deelnemende gemeenten. De boodschap aan de raadsleden: "Wat zouden wij het toejuichen wanneer we met open vizier kijken hoe we het goede van nu kunnen behouden en elkaar kunnen versterken voor de brede doelgroep. Het moet toch mogelijk zijn gezamenlijk invulling te geven aan de maatschappelijke opgave."

Stil protest

De toekomst van het sociaal werkbedrijf ligt in handen van het dagelijks bestuur, dat weer bestaat uit wethouders van de zes gemeenten die gebruik maken van de diensten van Soweco. Vanavond praat dit bestuur alle raadsleden bij op een bijeenkomst in Rijssen. De or grijpt de avond aan voor een stil protest en verwacht dat ruim honderd medewerkers op komen dagen. "We zijn stil omdat ze niet met ons willen praten. Wij staan altijd open voor een gesprek."