Justitie liet verdachten viervoudige moord nog tien dagen vrij rondlopen

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

De drie hoofdverdachten moeten komende donderdag andermaal voor de rechter verschijnen tijdens een zogenoemde pro-formazitting.

In de zogenoemde 'kwartetmoord' werden 13 november in een growshop in de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. De slachtoffers werden met twee verschillende vuurwapens van hele korte afstand geraakt. Enkele schoten werden zelfs op minder dan tien centimeter afstand afgevuurd.

In boeien geslagen

Naar nu blijkt heeft het Openbaar Ministerie al drie dagen later, op 16 november, oudste zoon Dejan officieel aangemerkt als verdachte. Tot op heden was al bekend dat er DNA van hem was aangetroffen op één van de kogelhulzen in de growshop, maar nog niet bekend was dat dit DNA het rechercheteam Litouwen vervolgens op het spoor van de familie A. zette.

Uiteindelijk duurde het echter tot 26 november voor Dejan en zijn vader in de boeien werden geslagen. De vader werd 's middags in een flat in de binnenstad van Hengelo aangehouden, de zoon werd vrijwel op hetzelfde moment door een zwaarbewapend arrestatieteam op de snelweg A1 klemgereden. Dat ging gepaard met groot machtsvertoon, voor de ogen van tal van automobilisten. De jongste zoon Denis werd dezelfde avond in zijn appartement in Nijverdal aangehouden.

Nadat het DNA van Dejan op één van de kogelhulzen was ontdekt, vormden alleen deze sporen onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Reden waarom justitie nog niet overging tot aanhouding, maar werd besloten tot nader onderzoek.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat justitie verdachten enige tijd vrij laat rondlopen. Dat gebeurt vooral uit tactisch oogpunt. Verdachten worden geobserveerd en 'onder de tap' gezet om zo belangrijk bewijsmateriaal tegen ze te verzamelen. Zoals dat ook hier gebeurde.

Tekst gaat verder onder illustratie

Het logo van het strafdossier van het rechercheteam Litouwen, dat de viervoudige moord Enschede onderzocht. (Foto: RTV Oost)

Pikant

In dit verband is het echter pikant dat justitie de drie verdachten nog tien dagen vrij liet rondlopen. Vooral omdat de viervoudige moord grote onrust in het Twentse hennepcircuit veroorzaakte. Enkele van de slachtoffers hadden veel contacten in die wereld. Reden waarom het rechercheteam Litouwen vooral de eerste dagen na het misdrijf nadrukkelijk rekening hield met wraakacties.

Niet recht in eigen hand

Dat leidde er zelfs toe dat de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht de nadrukkelijke oproep aan betrokkenen deed om vooral niet het recht in eigen hand te nemen. Meteen na de viervoudige moord circuleerden in de Twentse onderwereld namelijk allerlei namen van vermeende daders. Justitie was daarom bang dat er nieuwe slachtoffers zouden vallen, mogelijk zelfs mensen die totaal niets met de zaak te maken hadden: zogenoemde vergismoorden.

Afpersing autohandelaar

Rond dezelfde tijd dat de vader en zijn zonen bij justitie als verdachten in beeld raakten, kwamen er ook camerabeelden vrij van een incident een week eerder in Hengelo. Daarbij zouden de vader en zijn oudste zoon de eigenaar van een garage op brute wijze hebben hebben afgeperst, waarbij ze dreigden hem een vinger af te knippen als hij niet met geld over de brug zou komen.

De vader en zijn zoon werden daarbij gefilmd door de beveiligingscamera van een kozijnenhandel: een bedrijf tegenover de garage, zo meldde RTV Oost eerder al. Vervolgens bleek dat de Opel Meriva, waarin vader en zoon die dag zouden hebben gereden, op naam stond van iemand van de familie A.

Komende donderdag wordt een zogenoemde pro-formazitting gehouden. De zaak wordt volgend voorjaar inhoudelijk behandeld.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het verhaal waarom ze de drie verdachten nog tien dagen vrij liet rondlopen.