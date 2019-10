Vliegroute Lelystad Airport langs Zwolle en Kampen gaat veranderen

Inmiddels voert het ministerie al ruim anderhalf jaar gesprekken met de gemeenten in de regio. Elburg, Oldebroek, Heerde en Hattem trokken zich in september terug uit het overleg, omdat zij zich niet gehoord voelden. De gemeenten en verschillende protestgroepen beklaagden zich over het feit dat verschillende routes over de dorpen lopen. De minister laat nu weten hoe zij de route wil aanpassen.

Zuidwestelijk

De wijziging geldt alleen wanneer vliegtuigen vanaf Lelystad Airport opstijgen in zuidwestelijke richting. Wanneer die dan bij Elburg (over baan 23) het oude land binnen vliegen, maken ze volgens het nieuwe voorstel een bocht om Wezep, tussen Hattem en Hattemerbroek door. Daarna gaan de vliegtuigen via Wapenveld naar het zuiden. De nieuwe route is alleen aangepast op locatie, de vlieghoogtes blijven vooralsnog ongewijzigd laag.

Nieuwe vliegroute tussen Kampen, Wezep, Zwolle en Hattem (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Van Nieuwenhuizen schrijft dat het aantal mensen dat te maken krijgt met geluidshinder van Lelystad Airport in dit plan daalt met bijna 7.000 mensen. Daarbij is ze uitgegaan van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Overleg gestopt

Vorige maand trokken vier Gelderse gemeenten zich terug uit het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vonden dat ze niet werden gehoord en zagen geen heil in verdere gesprekken. Verschillende wethouders zijn bang dat de routes juist voor meer overlast in hun gemeenten zullen zorgen.

De minister had de gemeenten juist gevraagd om met een voorkeursvariant te komen, maar daar zijn de vier gemeenten niet op ingegaan.

Van Nieuwenhuizen bestrijdt overigens dat de gesprekken met de gemeenten zijn beëindigd. De gemeenten krijgen binnenkort een toelichting op de routewijziging.