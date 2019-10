Chocolade maken in je achtertuin

''Ik begon klein in de bijkeuken, maar inmiddels hebben we de oude smederij omgetoverd tot chocolaterie'', vertelt Linda Baas trots. Ze maakt allerlei soorten bonbons met de hulp van haar vader en haar man. Het liefst doet ze dit in combinatie met lokale ondernemers uit bijvoorbeeld de horecawereld. Zij leveren dan streekproducten aan die Linda in haar bonbons kan verwerken. Zo maakt ze bonbons met kruiden uit de tuin van de Bloemenbeek, gebruikt ze de wijn uit de wijngaard in Bentelo, en met vlierbessen uit Zenderen maakt ze het Borns Bonnetje.

Startersprijs Midden Twente

In 2017 won ze de startersprijs Midden Twente. Ze won een cheque van 3000 euro en kreeg natuurlijk veel aandacht. Hiermee gaf ze haar droom van haar chocolaterie aan huis meer vorm. Ze is dan ook druk met het verbouwen van de oude smederij. Wel met respect voor het oude pand. Die wil ze graag vanaf de buitenkant in zijn oorspronkelijke staat behouden.