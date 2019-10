Rekening van Raaltenaar gebruikt voor WhatsApp-oplichting

Een man uit Raalte is de dupe geworden van zogenoemde WhatsApp-oplichters. Hij raakte in april zijn bankpas kwijt, later bleek dat op zijn rekening allerlei bedragen werden bij- en afgeschreven.

Het is een veel voorkomende vorm van oplichting de laatste tijd. Mensen die zich op WhatsApp voordoen als een bekende en je vragen geld naar een bepaald rekeningnummer over te maken. "Ik heb een nieuw nummer", ik zit even krap bij kas" of "ik moet deze rekening dringend betalen", zijn veel gebruikte zinnen in de WhatsApp-conversaties.

t-shirt met dollartekens

De rekening van de man uit Raalte, die zijn pas kwijtraakte, is gebruikt voor zo'n oplichtingstruc. Er werden allerlei onbekende bedragen op gestort, en direct ook weer afgeschreven. De man die bedragen van de rekening van de Raaltenaar haalde is gefilmd bij de geldautomaat. De politie is op zoek naar de man, die -hoe toepasselijk- een t-shirt vol met dollartekens draagt.

Herken je de man?

- Bel de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Raalte een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000