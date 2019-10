Wat vind jij: Boeren en klimaatactivisten moeten niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten

De boeren protesteren, klimaatactivisten protesteren en de overheid heeft ook wel wat over te zeggen. Opiniemaker Rianca Evers maakt zich zorgen over de communicatie onderling. "We denken in zwart-wit, in het wij-zij."

Rianca Evers is organisatieadviseur en zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid in organisaties.

De verschillende groepen gaan volgens haar allemaal voor hetgeen wat voor henzelf het meest belangrijk is. "Heb je wel eens een boer gehoord die zei: 'Ergens hebben ze wel een punt, die klimaatactivisten?' Of een klimaatactivist die zijn of haar waardering uitsprak voor het geweldige werk van de boeren? Verdiepen we ons tegenwoordig nog wel in belangen van anderen? Of gaan we alleen maar voor ons eigen belang?

