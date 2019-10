Inbrekers bij opslagloods in Zwolle gefilmd, politie is naar ze op zoek

De vier mannen zijn voor het eerste te zien op 19 juni. Ze moeten een toegangscode intoetsen om binnen te komen, maar dat lukt de eerste keer niet meteen. Hoe ze uiteindelijk aan een code komen zodat ze toch naar binnen kunnen is onduidelijk.

Keukentrapje

Eenmaal in de opslagloods lopen ze met een keukentrapje en een transportwagentje langs alle boxen. Ze kijken van bovenaf wat er in de boxen ligt opgeslagen. Na een half uur lopen ze naar buiten.

Maar twee dagen later zijn we weer terug. Nu lopen ze enkele uren door het gebouw. Uiteindelijk lopen ze alle vier met gevulde tassen naar buiten.

Alarm gaat af

De buit is dan blijkbaar nog niet binnen. Want drie dagen daarna zijn we weer terug. Dan is ook te zien dat ze rijden in een witte bestelbus. Blijkbaar weten ze dan inmiddels dat het binnen vol hangt met camera's, want ze hebben zich iets meer vermomd dan tijdens de eerste twee inbraken.

Toch moeten ze hun pogingen nu vroegtijdig afbreken, want het alarm gaat af. Ze rennen zo snel als ze kunnen naar buiten en rijden in de witte bestelbus, over het gras, de Schoenerweg op.

Tips?

Herken je de mannen? Heb je ze eerder gezien?

- Bel meteen de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000