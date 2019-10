Mannen stelen voor 7000 euro aan crèmes bij parfumwinkels in Zwolle en Deventer

Twee mannen hebben binnen een paar uur tijd een grote partij dure crèmes gestolen bij parfumeriezaken in Zwolle en Deventer. In totaal hebben ze voor een winkelwaarde van bijna 7000 euro buitgemaakt.

De lucratieve dag voor de mannen begint op 11 juni bij een winkel aan de Diezerstraat in Zwolle. Een medewerker die vraagt of ze kan helpen wordt in het Engels afgewimpeld. Al gauw blijkt waarom. De mannen willen zonder pottenkijkers de papieren tas vullen die één van hen bij zich heeft.

Geprepareerde papieren tas

Die tas blijkt geprepareerd. Er verdwijnen vele potten dure crème in waar een alarm op zit, maar zodra zij met die tas langs de detectiepoortjes lopen om de winkel te verlaten, blijft het alarm stil. In totaal stelen ze in Zwolle voor bijna 5000 euro aan crèmes.

Een paar uur later duiken de mannen op in Deventer, bij een parfumwinkel aan de Lange Bisschopstraat. Hier hanteren ze exact dezelfde werkwijze. Ook hier verdwijnen de duurste potten crème en een paar flessen parfum in de papieren tas. De schade voor de winkel in Deventer: 2000 euro.

Tips?

De politie is op zoek naar de mannen. Weet je wie dit zijn of heb je ze eerder gezien?

- Bel de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle of Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000