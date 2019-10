Commissaris van de Koning Heidema: niet gebogen voor geweld en intimidatie

Commissaris van de Koning Heidema heeft vanavond zelf het woord genomen tijdens het stikstofdebat op het provinciehuis in Zwolle. Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk dat de provincie maandag niet gezwicht is voor geweld en intimidatie van boeren.

Heidema nam het woord na uitleg van landbouwgedeputeerde Ten Bolscher in de kwestie. Veel partijen willen van de gedeputeerde weten waarom de provincie de beleidsregels rond stikstof maandag heeft ingetrokken na het protest van honderden boeren bij het provinciehuis.

Indrukwekkende betoging

Volgens Ten Bolscher zijn de regels op basis van inhoud ingetrokken en niet vanwege intimidatie. Zijn woorden werden kracht bij gezet door Heidema “Zwicht de provincie voor geweld? Nee. De betoging was maandag indrukwekkend, maar er was geen sprake van geweld en intimidatie”, aldus de Commissaris van de Koning.

Ten Bolscher legde uit dat de provinciale beleidsregels te snel tot stand zijn gekomen. “Het is een complex proces waarbij het kabinet, de provincies, een ministerie en allerlei belangengroeperingen in hoog tempo met elkaar op één lijn moesten komen. En dat is niet gelukt.

Daardoor is licht ontstaan tussen de Rijksregels en provinciale regels, waarbij de provinciale regels strenger uitpakten dan de Rijksregels.”

Verschil in regels

Volgens Ten Bolscher was dat een onhoudbare situatie waar wat aan gedaan moest worden. Het overleg om de beleidsregels in lijn te brengen met het landelijke beleid was al op gang gebracht voor de demonstratie. Omdat de boeren vooral boos waren over het verschil in regels was het een logische oplossing om na de demonstratie de provinciale beleidsregels voor de agrarische sector op te schorten.