CDA-Statenlid door het stof in stikstofdebat: heb nog een boel te leren

"Je hebt wel een lekker onderwerp gekozen voor een maidenspeech." Met die woorden complimenteerde Commissaris van de Koning Andries Heidema CDA-Statenlid Karin van de Toorn, die zich haar eerste optreden in Provinciale Staten nog wel even zal heugen.

In antwoord op vragen van Statenlid Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren gaf ze aan dat ze op persoonlijke titel het niet eens was met de kabinetsbrief van minister Schouten van landbouw over de aanpak van de stikstofproblematiek. In een schorsing werd ze door haar partij teruggefloten.

Aan het kabinet

In tweede termijn verscheen Van den Toorn opnieuw voor de microfoon van het spreekgestoelte om te verklaren dat ze nog een boel te leren heeft in de politiek en dat ze zich schaarde achter het standpunt van haar fractie die het wel eens is met de brief van de minister. "Verdere uitwerking laten we over aan het kabinet", stelde Van der Toorn.

Over haar eerdere opmerking in eerste termijn: "Ik heb me laten verlokken tot een eerlijk antwoord." Heidema kwam het worstelende Statenlid tegemoet door te stellen dat het inderdaad haar maidenspeech was geweest in Provinciale Staten, de eerste keer dat ze het woord nam. Het is dan niet gebruikelijk om meteen stevig van repliek gediend te worden.

Goede argumenten

Luuk Folkerts van Partij voor de Dieren had zich dat kennelijk ook niet gerealiseerd want hij pakte Van der Toorn stevig aan. Hij verweet haar dat het CDA medeschuldig is aan het jarenlang stikstofbeleid waardoor Nederland nu in de problemen zit. Van der Toorn was het daar niet mee eens, maar slaagde er niet in met goede argumenten te komen tegen de stelling van Folkerts.