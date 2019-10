Gedeputeerde Ten Bolscher overleeft motie van treurnis in stikstofdebat

Gedeputeerde Ten Bolscher van de SGP heeft vanavond een motie van treurnis overleefd. Reden voor de motie was het besluit van de Overijsselse gedeputeerde Ten Bolscher om de beleidsregels rond stikstof in te trekken na het boerenprotest afgelopen maandag. De motie werd ingediend door Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en D66.

Zo'n motie van treurnis is wel te vergelijken met een gele kaart in het voetbal. Als de motie was aangenomen had die geteld als een flinke waarschuwing aan het adres van de gedeputeerde.

"De geest is uit de fles", oordeelde Manouska Molema van GroenLinks die daarmee aangaf dat het er door het optreden van de gedeputeerde nu op lijkt dat het provinciebestuur vatbaar is voor manipulatie en intimidatie. Volgens de partijen heeft Ten Bolscher de indruk niet weg kunnen nemen dat hij maandag is gezwicht voor druk van de boeren.

Eenzijdig verzet

De vier oppositiepartijen vinden het besluit niet getuigen van transparant en betrouwbaar bestuur, terwijl dat wel uitgangspunt is van het provinciale coalitieakkoord. “We zijn van mening dat het onverstandig is om beleidskeuzes van tafel te halen op grond van eenzijdig verzet. Daarom spreken we uit dat we de gang van zaken rond het instellen en intrekken van de beleidsregels stikstof te betreuren”, zo verwoorden de partijen hun kritiek in de motie.

Niet ingediend

Een motie van het CDA waarbij de provincie wordt opgeroepen de politiek nadrukkelijk te betrekken bij het maken van nieuwe beleidsregels voor de agrarische sector, werd toch niet ingediend. Het CDA zegt na het debat vertrouwen te hebben in de manier waarop de provincie in gesprek gaat met boeren en andere betrokken partijen.

Daarbij is vooral de toezegging van belang dat de provincie besluiten in het stikstofdossier met minder haast zal nemen. Volgens landbouwgedeputeerde Ten Bolscher was de grote haast de grote boosdoener waardoor verschil was ontstaan tussen landelijke en provinciale regels. De provinciale regels vielen strenger uit tot boosheid van veel boeren. Dat verschil wil Ten Bolscher nu terugdraaien.

Waar PvdA zich aan het begin van de vergadering kritisch toonde aan het adres van de gedeputeerde, gaf zij na de antwoorden van de gedeputeerde gaf ze aan dat ze alle antwoorden op haar vragen gehoord heeft.

Niveau

Uiteindelijk werd de motie van treurnis met twaalf stemmen voor en 33 tegen verworpen. Met de coalitiepartijen stemd ook onder meer oppositiepartij 50PLUS tegen de motie.. “Ik wil mijn treurnis uitspreken over de partijen die deze motie vanavond hebben ingediend”, aldus Kerkhof. PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink deed er nog een schepje bovenop: “Ik wil mijn treurnis uitspreken over het niveau van het debat vandaag.”