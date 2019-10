Stroot na afstraffing tegen VfL Wolfsburg: ''Dit is de top van de wereld''

"We wisten wat er ging komen, maar nu weten we ook hoe het daadwerkelijk voelt. Dat is natuurlijk teleurstellend, maar uiteindelijk is het een les die we gehad hebben. Het maakt de verhouding duidelijk. VfL Wolfsburg vormt samen met Olympique Lyon de top twee van de wereld", vertelt Stroot na afloop.

Ontwikkeling

Stroot ziet voldoende verbeterpunten. "Ik baal dat we steeds dezelfde dingen blijven doen als de druk te hoog wordt. We moeten proberen om aan het voetballen te komen. We moeten nog meer van onszelf eisen. Voor de 3-0 hadden we het gevoel dat we iets meer grip kregen en beter in de duels kwamen. Daarna wordt die cornerbal niet goed weggewerkt en gaat-ie erin. Dat zijn de kleine momentjes en hoort bij de ontwikkeling van deze meiden", vervolgt de Duitse oefenmeester.

Scoren?

Over twee weken staat de return in Enschede op het programma. Ondanks dat het al lang en breed gespeeld is, houdt Stroot de moed erin. "Wie de beste ploeg van Europa aan het werk wil zien, moet naar De Grolsch Veste komen. Zo moeten we het zien, maar het is wel beslist. Geen enkele Nederlandse ploeg heeft ooit in de achtste finale van de Champions League weten te scoren, dus misschien moeten we dat maar als doelstelling nemen", aldus Stroot.