VIDEO: Eigenaar cafetaria Glanerbrug pakt hakmes en jaagt overvallers de zaak uit

Cafetaria Het Trefpunt aan de Gronausestraat in Glanerbrug werd op zondagavond 29 september overvallen. Op beelden van de beveiligingscamera's van de cafetaria is te zien dat de mannen vlak voor sluitingstijd, rond kwart voor tien, binnenkomen. De eerste die binnenkomt heeft in de ene hand heeft hij een mes, in de ander een koevoet.

De vrouw van de eigenaar rent meteen de keuken in, waar haar man is. Die bedenkt zich geen moment en pakt een hakmes en een messenslijper om de overvaller zijn zaak uit te werken. Dat lukt, waardoor de man op de vlucht slaat.

Tweede overvaller met wapen

Op de beelden is ook te zien dat een tweede overvaller bij de deur blijft staan. Hij heeft in zijn rechterhand iets dat lijkt op een vuurwapen. Het is volgens de politie onduidelijk of het om een echt wapen gaat.

Beide overvallers rennen zonder buit de brandgang naast de cafetaria in. De overvaller die met een mes en koevoet naar binnen ging heeft een blauw/paarsgekleurd tasje in de zaak achtergelaten. De politie hoopt dat iemand de mannen voor of na de overval hebben gezien in de buurt.

Heb je die zondagavond 29 september iets opvallends gezien in de buurt van de cafetaria tussen 21.30 uur en 22.00 uur? Herken je de overvaller(s)? Laat het dan meteen weten.

