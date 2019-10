Slachtoffer (17) van beroving bij fietstunnel in Enschede geslagen met buis en bedreigd met wapen

De 17-jarige jongen die dinsdagavond 8 oktober het slachtoffer werd van een gewelddadige straatroof is geslagen met een buis en bedreigd met een wapen. "Toen ik de loop van een wapen zag wist ik dat ik moest uitkijken", vertelt de jongen, die anoniem wil blijven.

Het is die avond rond kwart voor negen als de jongen vanuit Enschede-Zuid op de fiets stapt om bij een vriend langs te gaan. Hij fietst over het fietspad in de richting van de wijk Boswinkel. Daarvoor moet hij door de fietstunnel onder de A35.

Geslagen met ijzeren buis

"Toen ik naar boven fietste zag ik twee jongens op een steen zitten. Ze stonden op en toen dacht ik al: dit is foute boel. Ik ging helemaal rechts fietsen maar ze trokken me van de fiets af. Daarna werd ik ook op mijn arm geslagen met een ijzeren buis."

Zijn belagers zijn ongeveer net zo oud als hij, een jaar of 17. Hij moet met ze meelopen naar een onverlicht grindpad aan de westelijke kant van de tunnel, bij de wijk Boswinkel. "Ik mocht niet achterom kijken, maar dat deed ik toch. Toen sloegen ze met de ijzeren buis op mijn rug."

iPhone XR

Ze nemen hem mee naar een bramenstruik, precies onder de hoogspanningskabels. Ze willen geld, maar dat heeft hij niet bij zich. Dan willen ze zijn telefoon, een zwarte iPhone XR. "Toen zei ik nog: die telefoon is niet van mij. Maar er zit gezichtsherkenning op, ze hielden hem voor mijn gezicht en toen ontgrendelde die. Ik kreeg daarop weer een klap omdat ik had gelogen. Ze zeiden dat ik mee moest werken, dan zou me niks gebeuren. Ze hielden op dat moment ook een vuurwapen tegen mijn hoofd, ik kon de loop zien. Toen wist ik dat ik moest uitkijken."

Hij moet vervolgens alle wachtwoorden en codes intoetsen zodat ze de telefoon kunnen wissen en terugzetten naar de fabrieksinstellingen. "Ze maakten ook nog een foto van mijn id-kaart, waarna ze zeiden dat ze wisten wie ik was en waar ik woonde als ik naar de politie zou gaan. Op zo'n moment schrik je wel".

Jongens met bivakmutsen eerder gezien

De jongens rennen weg met zijn telefoon en een doosje voor AirPods. Ze rennen naar de Europaschool op de kruising van de Zuid-Hollandlaan en de Belgiëlaan. Volgens politiewoordvoerder Marloes Ballast zijn daar, een uur voor deze straatroof, twee jongens gezien die bivakmutsen op hadden. "Ze hebben daar waarschijnlijk een tijdje rondgehangen", zegt Ballast. "We hebben geen aanwijzingen dat het een gerichte actie tegen deze jongen was. Vermoedelijk was hij echt op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

Het 17-jarige slachtoffer fietst na de beroving snel terug naar huis. Hij ondervind er nog dagelijks de gevolgen van. "Als ik thuis ben voel ik me wel veilig, maar buiten niet. Ik ben het vertrouwen in mensen kwijtgeraakt. En door dat tunneltje fiets ik niet meer. Ik ben nu vooral heel kwaad om wat ze me hebben aangedaan."

Signalementen

De politie weet nog weinig over zijn belagers. "We weten dat het jongens zijn van ongeveer 17 jaar oud", vertelt Marloes Ballast. "Eén jongen was ongeveer 1.80m, de ander 1.90m. Ze hadden allebei donkere kleding aan en bij één van de jongens was een rood logo te zien bij het voorhoofd. Mogelijk zat dat op de bivakmuts."

Volgens het 17-jarige slachtoffer spraken ze met een buitenlands accent. "Ze zeiden tegen mij: we geven je eentje op je idde, dat is straattaal en betekent dat ze me op mijn gezicht gingen slaan."

Politie zoekt getuigen

"We roepen iedereen op die daar dinsdagavond 8 oktober heeft gefietst of gelopen en iets opvallends heeft gezien om contact met ons op te nemen", zegt Ballast. "Ook als je iets hebt gezien dat niet belangrijk lijkt, neem dat toch contact op, want het kan voor ons toch erg waardevolle informatie zijn. We willen voorkomen dat ze dit nog een keer gaan doen."

Heb je informatie? Laat het dan meteen weten!

- Bel de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier:

- Blijf je liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000