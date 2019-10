Goud wordt normaal voor Hoogland en Van den Berg: ''Weer de baas in eigen huis''

Al twee keer de besten van de wereld en woensdag voor de tweede keer op rij de besten van Europa. De Nederlandse teamsprinters waren bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn weer eens superieur, al kwamen de Britten ditmaal een stuk dichterbij dan bij de WK eerder dit jaar in Polen.

"We zijn gelukkig weer de baas in eigen huis", zei Roy van den Berg uit Kampen, steeds de man die de eerste van drie ronden het tempo bepaalt. Dat deed de krachtpatser minder dan anders, maar dan zijn er Harrie Lavreysen en Nijverdaller Jeffrey Hoogland om de zaak recht te zetten.



Blijven verbeteren

In de finale moesten Lavreysen en Hoogland na de eerste ronde een marge van twee tienden goed maken. Maar met een rondje van 12,1 (Lavreysen) en 12,5 (Hoogland) lukte dat ruim. Zo'n zeven tienden verschil was wel de helft van het gat tussen beide baangrootmachten op de WK in Pruszkow. "We weten dat ze dichterbij komen", vertelde ook Büchli. "Zij werken veel meer naar een vierjaarlijkse piek toe. Wij moeten ons ook blijven verbeteren."

Nieuwe baanfiets

Van den Berg had vooral genoten van zijn collega's. "Die 12,5 van Jeffrey in dat laatste rondje, dat is een tipje van wat we nog gaan zien", voorspelde hij. Lavreysen en Hoogland reden voor het eerst op de nieuwe baanfiets van Koga, waarvan er voorlopig nog maar twee exemplaren zijn. "Ook mentaal speelt dat mee", vertelde Lavreysen, regerend wereldkampioen sprint.

Wereldrecord

"Eigenlijk had ik stiekem gehoopt dat we hier meteen een wereldrecord zouden rijden." Daar bleef de ploeg met een tijd van 42,151 een kleine drie tienden boven. "12,1 is mooi, maar geen pr. Daar moet ik ook aan wennen. Aan de andere kant, ik ben nog jong. Vorig jaar was 12,4 een goede tijd voor mij", aldus Lavreysen.