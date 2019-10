Geen nieuw onderzoek naar lening Lithium Werks, provincie sluit 'hoofdpijndossier'

Zo snel als de lening werd goedgekeurd door Provinciale Staten, zo lang duurde discussie achteraf. Centrale vraag was of er wel een 'ondernemingsplan', of 'businesscase' was voor Lithium Werks. Een vraag die al snel na de toekenning van de lening (begin september 2018) op tafel kwam en nooit afdoende werd beantwoord.

'Hoofdpijndossier'

Het initiatief voor de accucampus kwam van de veelgelauwerde Kees Koolen, die zijn fortuin had verdiend met hotelsite Booking en met taxiplatform Uber.

Maar de 'once-in-a-liftime opportunity' werd al snel een 'hoofdpijndossier'. Begin januari trok Koolen zich terug uit Lithium Werks en werd duidelijk dat er niets van de tweeduizend banen terecht zou komen.

Lening was rechtmatig

Het in februari beloofde accountantsonderzoek werd pas begin september opgeleverd met als conclusie dat de lening 'rechtmatig' was verstrekt. De informatie die nodig was voor de businesscase was volgens accountant Ernst en Young aanwezig.

Toch gaf een informatiesessie met hoofdrolspelers (directeur Prins van OostNL en directeur Zwart van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel) bij veel Statenleden nog de indruk dat hen niet de volledige waarheid werd verteld. Maar een initiatief van de PVV om een soort van 'provinciale enquête' te houden werd in overgrote meerderheid niet ondersteund.

Staten zijn Lithium-moe

En hiermee komt een eind aan het dossier dat voor gedeputeerde Van Hijum een hoofdpijndossier werd. Gevolg is wel dat de zogeheten 'fondsenstructuur', waarbij de HFO (houdstermaatschappij Fondsen Overijssel) toezicht houdt op OostNL, die het innovatiefonds beheert, op de schop gaat.