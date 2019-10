Zo voorkomt de Twente Rally dat je wordt aangereden tijdens de race

De drones moeten ook in kaart brengen of het publiek wel veilig staat, aldus Marc Sandelowski van Space 053. "Je kunt van tevoren wel goed de dranghekken neerzetten, maar gaandeweg kan de situatie toch anders worden. Door de drones met warmtebeeldcamera's heb je dan een actueel beeld." Dat drones 's nachts mogen vliegen, is volgens Sandelowski uniek in Nederland.

Groot wild

Op zaterdagavond vliegt de drone met een warmtebeeldcamera boven het parcours in Boekelo en rondom het Rutbeek. Groot wild, zoals een ree, kan gesignaleerd worden. Ook wordt in de gaten gehouden hoe het wild reageert op de naderende rallyauto's. De dronepiloten houden contact met de wedstrijdleiding.

Publiek bij de Twente Rally 2018 (Foto: Kevin Sand)

Publiek bij de Twente Rally vorig jaar, hier netjes achter de dranghekken.

De gemeente Enschede en Hengelo hadden om de inzet van drones gevraagd. Het kan volgens veiligheidsadviseur Bert Beverdam van de gemeente erg waardevol zijn voor de toekomst: "Er staan duizenden toeschouwers verspreid over een kilometerslange route. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar door onveilige situaties tijdig te signaleren, kun je als organisatie alsnog op tijd ingrijpen. Als het succesvol blijkt, willen we de proef uitbreiden naar andere evenementen."

Het vliegen met de drones is mogelijk door een ontheffing. In het donker mag alleen met toestemming van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) worden. Om een tijdelijke ontheffing te krijgen, is een risico-analyse gedaan. Ook hebben de drone-piloten een workshop 'nachtvliegen' bij de Brandweer Twente gevolgd.

De Conrad Twente Rally bestaat sinds 1984 en is een jaarlijks terugkerend autosportevenement bezocht door circa 30.000 toeschouwers. Dit jaar is het parcours 300 km lang, waarvan 177,70 km, verdeeld over 19 klassementsproeven, de proeven worden op snelheid wordt afgewerkt. Dit jaar verwelkomt de organisatie 115 teams, gespreid over de drie wedstrijden, die zaterdagavond en zondag worden verreden. RTV Oost zendt op zondag de rally live uit op radio en tv.