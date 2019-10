Overijsselse gemeenten luiden gezamenlijk noodklok over ernstige tekorten: snel 600 miljoen euro nodig

Volgens de gemeenten dreigen bezuinigingen op belangrijke voorzieningen en hangen er ook lastenverzwaringen voor inwoners en bedrijven boven de markt.

Zwembaden en bibliotheken dicht

Zo kan het zijn dat zwembaden gesloten worden, ondersteuning in het huishouden duurder wordt of nieuwbouw van scholen afgeblazen wordt. Ook wordt het sluiten van bibliotheken of bezuinigen op sport niet uitgesloten.



Sommige gemeenten moet de lasten voor inwoners en ondernemers fors verhogen. Sommige gemeenten dreigen de OZB met 25 procent te verhogen. In Kampen wordt de OZB voor kantoorpanden, winkels en fabrieken zelfs verhoogd met 34 procent.

Bezuinigingen vanuit Den Haag

Volgens de gemeenten, die zich gebundeld hebben als VNG Overijssel, zijn de tekorten in hun begroting onder meer ontstaan door bezuinigingen vanuit Den Haag. "Teruglopende uitkeringen uit het gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg," schrijven ze in hun brandbrief.



De gemeenten zeggen voorlopig met een bijdrage van 600 miljoen euro geholpen te zijn.