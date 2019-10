GETUIGEN GEZOCHT: Gewelddadige straatroof Enschede

De mannen dwingen hem mee te lopen, waarna hij persoonlijke spullen moet afstaan. De daders gebruiken geweld. De mannen gaan er dan rennend vandoor, door het park in de richting van de Burgemeester van Veenlaan of kruising Straatsburglaan met de Zuidhollandlaan.



Signalement

Van de daders is een beperkt signalement bekend. Beiden zijn ongeveer 16 á 17 jaar oud. Ze droegen allebei een zwarte jas, zwarte trainingsbroek, zwarte schoenen en zwarte capuchon. Daarnaast droegen beide een zwarte bivakmuts. De lengte van daders wordt geschat op 1.80-1.85 meter. Heeft u iets gezien of gehoord wat de politie kan helpen in het onderzoek?

Heeft u mogelijk camerabeelden van verdachte personen in relatie tot deze beroving? Neem dan contact op via 0800-6070, anoniem via 0800 7000 of via het tipformulier op politie.nl.

In Onder de Loep staan nog meer zaken op het programma om opgelost te worden:

Bathmen – Duo probeert in te breken in appartement

Twee personen komen aan in een Mini Cooper bij een appartementencomplex aan de Groene Strook in Bathmen, op vrijdagavond 1 februari 2019. Waarschijnlijk om een voorverkenning te doen. Want op camerabeelden is later te zien hoe deze twee rondlopen over de balkons van het appartementencomplex. Eén van hen klimt via de gevel naar de 1e verdieping. Ze rommelen bij één van de appartementen en vernielen daar het raam. Wie herkent deze personen? De een draagt een witte jas, de ander een rode. Wie heeft de Mini gezien of kan iets over deze inbraakpoging vertellen?





Raalte – Man fraudeert met gestolen pinpas

Hoewel een inwoner van Raalte op vrijdag 19 april 2019 nog geld pint met zijn pinpas bij een bank in Raalte ontdekt hij op 21 april dat hij zijn portemonnee met daarin zijn pinpas kwijt is. Op 24 april 2019 ziet hij dat er transacties zijn van en naar zijn bankrekening die hij niet zelf heeft gedaan. Deze transacties worden wél gedaan door een persoon die op zijn beurt slachtoffer blijkt te zijn van WhatsApp-fraude.

Op camerabeelden zien we uiteindelijk een man die pint met de gestolen pinpas. Wie herkent hem?

Overdinkel/ Enschede - Scooter gestolen op station Enschede

Op dinsdagochtend 14 mei 2019 rond 07.30 uur stalt een jongeman zijn scooter bij het station in Enschede. Twee dagen later, op 16 mei 2019 komt hij terug en ziet dat zijn scooter er niet meer staat. Op 23 mei 2019 wordt de scooter door een onbekende man achtergelaten in de Hoofdstraat in Overdinkel, gemeente Losser. Een getuige omschrijft deze man als ‘rasta’man met een witte doek in het haar en een geel-oranje jas aan. Hij heeft ook een opvallend loopje. Wie kent deze man?

Deventer en Zwolle – Mannen stelen luxe crèmes bij parfumerieën

Op dinsdagochtend 11 juni 2019 komen er twee mannen bij een parfumerie aan de Diezerstraat in Zwolle. De één heeft een winkelmandje vast, de ander een grote tas. Ze pakken luxe crèmes van de display, stoppen het in de tas en nemen deze mee zonder te betalen. ’s Middags herhalen ze hun daad bij een parfumerie aan de Lange Bisschopstraat in Deventer. Wie herkent de mannen?

Enschede – Diefstal uit auto na intikken raampje

Op de parkeerplaats aan het Colosseum in Enschede parkeert op maandag 3 juni 2019 om 16.00 uur een inwoner van Enschede zijn auto. Bij terugkomst rond 17.15 uur ziet hij dat de autoruit aan de bestuurderskant is ingeslagen. Er is braakschade aan de auto en er zijn persoonlijke spullen die in de auto lagen weg genomen. Wie herkent de verdachte?

Zwolle – Vier mannen breken in bij loods met opslagboxen

Op maandag 24 juni 2019 breken ’s avonds laat vier mannen in bij een loods met opslagboxen aan de Schoenerweg in Zwolle. Op beveiligingsbeelden is te zien dat het viertal op verschillende dagen vóór de 24ste de loods al binnengaat. Het aanmelden met een toegangscode lijkt daarbij lastig te gaan maar het lukt wel. Ze zwerven door de gangen en lopen met laadkarren heen en weer. Op de 24e, de dag van de inbraak, vermommen ze zich meer (met petten op). Dan vluchten ze opeens de loods uit. Vermoedelijk gaat het alarm af. Ze rijden weg in een witte bestelbus. Wie herkent de vier mannen op de beelden of heeft iets gezien van deze inbraak?

Enschede – Eigenaar cafetaria jaagt gewapende overvallers deur uit

Op 29 september 2019 rond sluitingstijd (21.00 uur) wordt er schoongemaakt in een cafetaria aan de Gronausestraat in Glanerbrug (Enschede). Op datzelfde moment komen twee mannen de cafetaria binnen met een mes, breekijzer en vuurwapen. De eigenaar is niet geïntimideerd en bedreigt de mannen met een hakmes en messenslijper, totdat zij wegvluchten. Wie (her)kent deze overvallers? Wie weet meer van deze overvalpoging?

