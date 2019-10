Vrijspraak geëist tegen vermeende opdrachtgever van overvallen op ijzerhandelaren

De overvallers in beeld in Raalte (Foto: politie)

Is de 38-jarige Deventenaar Hesdy de opdrachtgever van een serie gewelddadige overvallen op auto- en ijzerhandelaren in 2016 en 2017? Dat was de vraag vandaag in de Zwolse rechtbank. Justitie zegt zeker te weten dat hij de opdrachtgever is, maar kan het niet bewijzen. De officier van justitie heeft dus tandenknarsend vrijspraak geëist tegen hem.

Voor twee van de overvallen overvallen zijn al daders veroordeeld tot vier en zes jaar cel. De veroordeelden zijn twee mannen uit Zutphen. Zij hebben volgens de rechtbank overvallen gepleegd in Raalte en Wierden.

Een andere verdachte, Moos genoemd, moet nog voor de rechter verschijnen. Deze Moos heeft belastende verklaringen afgelegd over Deventenaar Hesdy. Hij zou de opdrachtgever en bedenker zijn, maar die verklaringen zijn vrijwel het enige bewijs tegen Hesdy.

Ontploffing

De officier van justitie stipte nog aan dat kort nadat Danny had verklaard over Deventenaar Hesdy, er een explosief bij Danny naar binnen is gegooid en is ontploft. "Maar ook daarvan kunnen we niet bewijzen dat Hesdy erachter zat. Toevallig is het allemaal wel."

Wierden

Op 24 oktober 2016 was een autohandelaar uit Wierden doelwit. Toen hij 's ochtends naar zijn werk wilde gaan, werd hij overmeesterd door twee overvallers. Ze hielden hem een pistool tegen het hoofd en eisten geld. Bij een worsteling hebben de daders de autohandelaar in zijn onderrug geschoten.

Raalte

Begin 2017 slaat een groep mannen met mokers de ruiten in van een woning in Raalte. Ze denken dat er 100.000 euro in het huis te vinden is, maar ze vinden er niets. De bewoonster van het huis wordt zwaar mishandeld. Het was voor de bewoonster de tweede gewelddadige overval in anderhalf jaar tijd.

Medeverdachten hebben eerder verklaard dat het de bedoeling was dat er niemand aanwezig zou zijn in het huis. Bij de overval werd gebruik gemaakt van een auto, die later uitgebrand werd teruggevonden.

DNA

De politie kwam de verdachten onder meer op het spoor door DNA dat op een stuk van een bivakmuts zat. De autohandelaar uit Wierden scheurde dat bij één van de overvallers af. Ook van Hesdy zat er DNA op de muts. Zelf zegt hij daar over: "Ja, ik was wel eens bij één van de medeverdachten thuis. Die had het niet zo netjes in huis. Het kan zijn dat ik wel eens een stapel kleding heb verplaatst. Daar kan die muts ook bijgezeten hebben."

Een derde overval in Almelo en een vierde in Zutphen werden in eerste instantie ook aan de verdachten gekoppeld. Door gebrek aan bewijs, zijn ze er niet voor vervolgd.

Politiemol

De gewelddadige overvallen hielden auto- en ijzerhandelaren maandenlang in de greep. De geruchtmakende zaak werd extra pikant, toen bekend werd dat de daders gebruik hadden gemaakt van een politiemol. Die doorzocht de systemen van de politie op informatie. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij dat een kleine vijftig keer heeft gedaan en veroordeelde de man tot een half jaar cel.

De rechtbank zal over twee weken uitspraak doen in de zaak van Deventenaar Hesdy.