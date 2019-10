Discotheeknostalgie: Trip to Trip-zanger met whisky doordrenkte stem begint aan solotrip

Menig veertiger en vijftiger blikt met een mengeling van weemoed en nostalgie terug op de jaren tachtig en negentig. Zo ongeveer ieder zichzelf respecterend dorp in Overijssel had wel een discotheek. Met illustere namen uit vervlogen tijden.



De Kul in Denekamp, Groothuis in Hengelo, Dieka van de Kruusweg en Bill’s Bar in Markelo, Takens in Balkbrug, De Bierton in Ittersum bij Zwolle, Silver Shadow in Haaksbergen, De Zon in Goor, Zaal Dijk in Lemele, Bruins in Saasveld, Boode Bathmen, Tijs in Lattrop, Jumbo Dancing in Oldenzaal, parochiehuis ‘t Schoap in Hellendoorn, De Leeren Lampe in Raalte.

Wijken voor deejay

Een aantal daarvan bestaat nog, andere hebben de tand des tijds niet weten te doorstaan. Wat ze in die tijd gemeen hadden, was dat er vrijwel een of meermalen per weekend live-bands op het podium stonden. Een aantal heeft nog steeds livemuziek, maar in veel gevallen moesten de bands van weleer wijken voor een deejay.



Grote schare fans

Trip to Trip, de naar z’n zanger vernoemde formatie, kon destijds rekenen op een vaste schare fans. Waarbij Gerrit Trip (68 lentes intussen) vooral indruk maakte met klassiekers van onder anderen Joe Cocker, wat exact paste bij zijn rauwe 'whiskygestookte' stemgeluid.

"Een prachtige tijd. We speelden van circa 1988 tot 1994. Met steevast een volle agenda. Die was in september al gevuld voor het jaar erop. Minimaal 140 keer per jaar, met meer dan 200 optredens in ons topjaar", blikt hij terug.

Medio jaren negentig hield de band ermee op, waarna de diverse muzikanten hun eigen weg gingen. Al staat een aantal van hen nog enkele malen per jaar op de planken tijdens een reünieoptreden.



Nog steeds live

Gerrit Trip woont intussen in Duitsland, net over de provinciegrens met Drenthe. Al komt hij nog vaak in zijn geboortestad Enschede. Waar hij decennialang muziek maakte. Met onder meer Teach Inn, tot vorig jaar de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival. Vandaag de dag treedt hij onder meer op met Highway 61, een van de grote namen uit de tijd van de Enschedese Textielbeat.



'Overijsselse Joe Cocker'

Sinds enkele maanden treedt Gerrit Trip ook solo op. Te vinden op Facebook onder de naam Gerrit Abraham Trip, de naam die ook in zijn geboorteakte prijkt. "Ik heb een programmaatje van ruim een half uur. Heb nummers op het repertoire van Trip to Trip, maar ook van After All, een andere Enschedese band. 'If you need me', waarmee we ooit een dikke hit hadden. En ja, vanzelfsprekend vertolk ik ook Joe Cocker. Daar is nog altijd vraag naar. Vrees dat ik de rest van mijn leven zal moeten zingen. Geen probleem, want dit is wat ik het liefst doe."