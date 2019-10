Politie doet een dag na doorzoekingen in Zwartsluis opnieuw onderzoek in boerderij Ruinerwold

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

Forensisch onderzoek in de boerderij in Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

De politie doet vandaag opnieuw onderzoek bij de boerderij in Ruinerwold in Drenthe, waar deze week een gezin met vijf kinderen werd ontdekt. Gisteren werden in het kader van het onderzoek ook doorzoekingen gedaan op twee plekken in Zwartsluis, waar de vader van het gezin een speelgoedwinkel en een houthandel runde.

Alle ruimtes worden digitaal vastgelegd. "Op deze manier willen een volledig overzicht krijgen van wat zich daar heeft afgespeeld", legt een woordvoerder van de politie uit tegen RTV Drenthe uit. De afdeling Forensische Opsporing krijgt daarbij hulp van rechercheurs van de landelijke eenheid.

Mensen in witte pakken

Verslaggever Andries Ophof is ook in Ruinerwold. Volgens hem is er sinds een uur of negen een heel grote groep van de politie aanwezig. Hij ziet ook mensen in witte pakken.

"Op dit moment worden in en rondom het huis foto's en filmbeelden gemaakt. Er wordt een soort 3D-model gemaakt, zodat alles wat er nu is, wordt vastgelegd. Stel je voor dat er over een tijdje weer iets bekend wordt, dan is er niets verloren gegaan."