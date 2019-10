Bosz vervangt Corboz bij Go Ahead Eagles

Gino Bosz keert morgenavond terug in de basis bij Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Hij vervangt Mael Corboz, die een schorsing van één duel uitzit.

Bosz, die als centrale verdediger enkele weken geleden zijn basisplaats is kwijtgeraakt, krijgt op het middenveld de voorkeur boven Alexander Bannink, die ook in aanmerking kwam voor de vrijgekomen plek.

Eerste opbouw

"Gino is wat meer een controlerende middenvelder, die in de eerste opbouw belangrijk kan zijn. En Alex is meer een jongen die vanuit de 10-positie in het aanvallende gedeelte weer wat beter functioneert", analyseert trainer Jack de Gier. "Misschien maken we tijdens de wedstrijd wel een andere keuze."

Elso Brito ontbrak vorige week vanwege interlandverplichtingen in het duel met Almere City, maar tegen Volendam is hij gewoon weer de linksback. Nicolas Abdat begint daardoor op de bank.

Wisselvallig

Go Ahead Eagles is al zes wedstrijden op rij ongeslagen, maar met slechts één zege en vijf gelijke spelen is er weinig reden voor euforie. "We hebben te maken met wisselvalligheid", weet De Gier. "Dat zie je bij heel veel ploegen terug, behalve misschien de ploegen die bovenaan staan. Dat is inherent aan het niveau; we spelen in de eerste divisie en daarin worden nou eenmaal veel fouten gemaakt."

Thuis de baas zijn

In de eigen Adelaarshorst hoopt De Gier weer eens een zege te boeken met zijn ploeg: "We moeten thuis de baas zijn en dat moeten we uitstralen, ook met het publiek in onze rug. Dan gaan weinig ploegen hier met de drie punten weg. Alleen moeten we er nu voor zorgen dat we die drie punten gaan pakken."

Het duel is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.