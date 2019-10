'Keldergezin' in Ruinerwold was lid van beruchte Moonsekte

Het intussen wereldberoemde 'keldergezin', dat voordat het neerstreek in Ruinerwold in Overijssel woonde, blijkt lid van de beruchte Moonsekte. Ook de Oostenrijker Josef B., die er door justitie van wordt verdacht dat hij het gezin vasthield, was lid van deze sektarische groepering.

Het gezin en Josef B. had elkaar via deze sekte - waarvan de leden ook wel 'Moonies' worden genoemd - leren kennen, zo meldt RTV Drenthe.

Vereningingskerk

De Moonsekte heeft z'n tentakels wereldwijd verspreid. De volgelingen wonen namelijk over de hele wereld en werken niet, maar moeten rondkomen van donaties.

Ook het gezin in Ruinerwold, dat voorheen in Hasselt en Zwartsluis woonde, zou zich van schenkingen in leven hebben gehouden. De familie zou zich al in de tijd dat ze nog in Hasselt woonde, hebben aangesloten bij de Verenigingskerk, zoals de sekte zichzelf officieel noemt.

Contant geld

Nadat de moeder in 2004 was overleden, werd de vader drie jaar geleden getroffen door een herseninfarct. Omdat hij zich altijd verdienstelijk voor de Verenigingskerk had gemaakt, ontving hij donaties. Bij huiszoeking door de politie zou in de boerderij een groot bedrag aan contanten zijn ontdekt.

Geestelijk leider van de Moonsekte is de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon, die zichzelf in de vijftiger jaren uitriep tot Messias. In 1965 streek de sekte ook in Nederland neer. Van de Moonies is bekend dat ze erg op zichzelf leven. Ook het Drentse 'keldergezin' onderhield - totdat de oudste zoon zijn verhaal aan een kroegbaas vertelde - geen enkel contact met de buitenwereld.

Sektarische rituelen

Moonies moeten vanuit hun geloofsovertuiging ieder half uur in een cirkel bewegen. Nadat het gezin uit de boerderij was gehaald, werd het ondergebracht in een bungalowpark elders in Drenthe. Daar leverden de opvallende sektarische rituelen problemen op. Zodra de gezinsleden namelijk buiten rondjes wilden gaan lopen, maakten andere gasten van het vakantiepark daar foto's van. Daarop is het gezin andermaal geëvacueerd.

Medewerkers van landelijke hulpverleningsorganisaties hebben zich intussen over de familie ontfermd. De 25-jarige zoon, die de affaire aan het licht bracht, verblijft overigens niet bij de rest van het gezin.