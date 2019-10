Emotionele Björn Kuipers uit Oldenzaal krijgt eindelijk zijn lintje

Een geëmotioneerde Björn Kuipers nam vandaag zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst. In april werd al bekend dat de Oldenzaalse scheidsrechter tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, vandaag kon hij de onderscheiding eindelijk in ontvangst nemen.

Bij het zien van een videofilmpje waarin zijn kinderen hem toespraken en een diapresentatie van familiefoto's te zien kreeg, hield hij het niet meer droog. "Ik weet van mijn dochter Suzan dat ze dat ontzettend moeilijk vindt, maar ze heeft het toch gedaan. Dat was geweldig".

Skype-verbinding

In april was Kuipers in Griekenland op trainingskamp, toen hij onverwachts burgemeester Patrick Weltman op zijn computerscherm kreeg. "Het was toen een enorme verrassing dat ik officier werd".

Marlies

Naast scheidsrechter in de Eredivisie is Kuipers met 150 internationale wedstrijden ook een scheidsrichter op wereldniveau. In zijn woonplaats Oldenzaal runt hij een supermarkt en is hij vader van twee kinderen. Als hij van huis is, komen al die taken op de schouders van zijn vrouw Marlies.

"Marlies is mijn grootste support. De belangrijkste schakel in mijn leven. Ze staat altijd achter me maar corrigeert me wanneer dat nodig is."